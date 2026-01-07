China Za Ta Sayi Mai Daga Iran Maimakon Venezuela

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Masu sharhi kan kasuwar mai da 'yan kasuwa sun ce matatun mai na China za su shigo da mai daga Iran don maye gurbin man Venezuela a watan Maris da Afrilu.
Donald Trump ya sake sanya takunkumi kan man Iran a wa'adinsa na farko, kuma Beijing ta zama kawai mai amfani da shi, tana sayen kashi 90% na yawan man da Iran ke samarwa. Trump ya kuma yi ikirarin jiya da daddare cewa ya cimma yarjejeniya da hukumomin Venezuela don siyan ganga miliyan 30 zuwa 50 na mai!
Masu sharhi yanzu sun ce bayan mamayar Amurka a Venezuela da kuma daure shugabanta, yarjejeniyar da ake zargin Trump ya yi za ta haifar da raguwar yawan man da Venezuela ke samarwa zuwa China, kuma man fetur na Iran wani zaɓi ne mai yawa ga masu siyan China.
