Isra'ila Ta Kama Wani Ɗan Ƙasar Rasha Bisa Zargin Leƙen Asiri Ga Iran

Kamfanin dillancin labarai na AhlulBayt (AS) ya ruwaito cewa: Hukumar Tsaron Isra'ila (Shin Bet) ta ce a ranar Juma'a wanda ake zargin ya ɗauki hotunan tashoshin jiragen ruwa da wuraren Isra'ila bisa buƙatar leƙen asirin Iran. Shin Bet ta ce an biya ɗan ƙasar Rasha bisa ga kuɗin leƙen asiri.
Yaƙin ɓoye tsakanin Isra'ila da Iran na tsawon shekaru ya rikide zuwa rikici kai tsaye a watan Yuni, lokacin da Isra'ila ta kai hari kan wasu wurare a cikin Iran, ciki har da ayyukan da suka shafi kwamandojin Mossad.
Shin Bet da Hukumar Tsaro ta Ma'aikatar Tsaron Isra'ila sun tsare Vitaly Zvyagintsev, mai shekaru 30, bisa zargin hannu a wani bincike na ɓoye a farkon Disamba.
An zargi Zvyagintsev, wani ma'aikacin ƙasashen waje da ke zaune a Isra'ila, da tuntuɓar leƙen asirin Iran tun daga watan Oktoba da kuma yin kwaikwayon wani ɗan ƙasar Rasha. Kamfanin dillancin labarai na Isra'ila ya ruwaito cewa Vitali ya sami umarnin gudanar da ayyukan leƙen asiri a duk faɗin Isra'ila.
