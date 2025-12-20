Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: jaridar The Guardian ta Burtaniya ta bayyana a cikin wani bincike na musamman cewa kamfanonin da suka yi rijista a Burtaniya suna ɗaukar ɗaruruwan sojojin haya na Colombia don yaƙi tare da Rundunar RSF a Sudan, rundunar da ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan kare dangi.
Binciken, wanda Mark Townsend ya gudanar, ya nuna alaƙar da ke tsakanin wani ƙaramin gida a arewacin London da wata hanyar sadarwa ta ƙasa da ƙasa don ɗaukar sojojin haya, wata hanyar sadarwa da mutane waɗanda Amurka ta sanya wa takunkumi saboda rawar da suka taka wajen kunna yaƙi a Sudan. Gidan mai ɗaki ɗaya da ke kan titin Creighton a arewacin London an ruwaito yana da alaƙa da wata hanyar sadarwa ta ƙasashen waje ta kamfanoni da ke da hannu a cikin yawan ɗaukar sojojin haya don yaƙi a Sudan.
Binciken ya nuna cewa sojojin haya na Colombia suna da hannu kai tsaye a harin da aka kai wa garin El Fasher na Darfur a ƙarshen Oktoban 2025’ harin da ya kai ga mutuwar dubban mutane da kuma zarge-zargen fyade da kisan gillar fararen hula, ciki har da mata da yara. Sojojin haya kuma suna da hannu a amfani da jiragen sama marasa matuki, horar da mayaka har ma da horar da yara don yaƙi, kuma sun taka muhimmiyar rawa a faduwar El Fasher da kuma faɗan da aka yi a jihar Kordofan.
Babban kamfanin da ke cikin wannan lamarin, wanda daga baya aka sani da Zeus Global, an yi masa rijista a arewacin London tare da ƙaramin babban birnin ƙasar. Takardun hukuma sun nuna cewa waɗanda suka kafa ta 'yan ƙasar Colombia ne da ke zaune a Birtaniya, waɗanda Ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta amince da su a makon da ya gabata saboda ɗaukar sojojin haya na Colombia don rundunar gaggawa.
Ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta ce babban jami'in da ke cikin wannan cibiyar sadarwa shi ne Alfaro Andrés Quijano Bisera, wani jami'in sojan Colombia mai ritaya kuma ɗan ƙasar Colombia-Italiya da ke zaune a Hadaddiyar Daular Larabawa. Matarsa, Claudia Fioriana Oliveros Forero, an kuma sanya mata takunkumi saboda mallakar da kuma gudanar da kamfanin ɗaukar ma'aikata a Bogota. An kuma hukunta Mateo Andrés Duque Botero, wani ɗan ƙasar Colombia da Sifaniya mai ritaya, saboda kula da harkokin kuɗi da kuma biyan albashin 'yan koren. Ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta ce kamfanonin da ke da alaƙa da Duque sun sami miliyoyin daloli a cikin canja wurin kuɗi a 2024 da 2025.
A ranar 8 ga Afrilu, 2025, Duque da Oliveros sun kafa wani kamfani mai suna ODP8 Ltd a Arewacin London, wanda daga baya aka sake masa suna Zeus Global. Kamfanin ya koma tsakiyar London bayan an sanar da takunkumin Amurka, yana amfani da adiresoshin da ke da alaƙa da otal-otal masu tsada waɗanda otal-otal ɗin da kansu suka musanta duk wata alaƙa da kamfanin, wanda hakan ya haifar da tambayoyi game da gaskiya da kuma kula da kamfanoni a Burtaniya.
Binciken Guardian ya kuma ambaci wani rahoto da The Sentry ya fitar a watan da ya gabata wanda ya yi zargin cewa 'yan kasuwar Emirate sun bai wa sojojin haya na Colombia ga Rundunar RSF, waɗanda ke da alaƙa da wani babban jami'in gwamnatin Emirate, ikirarin da UAE ta musanta sosai.
Kwararrun Sudan da Majalisar Dinkin Duniya sun nuna damuwa game da ikon mutanen da aka sanya wa takunkumi na yin rijistar kamfanoni a Burtaniya da kuma amfani da su a matsayin kariya ga ayyuka masu haɗari. Sun jaddada cewa sauƙin yin rijistar kamfanoni a Burtaniya ya daɗe yana zama kayan aiki na cinikin makamai da tallafin soja ga ƙungiyoyin da aka haramta a faɗin duniya.
Gwamnatin Burtaniya ta sanar da cewa kwanan nan ta gabatar da ƙa'idoji masu tsauri don duba asalin daraktocin kamfanoni kuma ta sanya takunkumi ga shugabannin rundunar RSF. London ta kuma yi kira da a kawo ƙarshen laifuka nan take, a kare fararen hula, a kuma tabbatar da samun damar samun tallafin jin kai a Sudan.
