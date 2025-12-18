Trump: Za Mu Kwace Man Fetur Da Makamashinmu Daga Venezuela

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Trump ya rubuta; Venezuela tana kewaye da manyan jiragen ruwa mafi girma da aka taba hadawa a tarihin Kudancin Amurka. Wannan jiragen za su kara girman firgicin da za su fuskanta zai kasance irin wanda ba su taba gani ba - har sai sun dawo da Amurka duk man fetur, filaye da sauran kadarorin da suka mallake daga gare mu a baya.
Gwamnatin Maduro ba bisa ka'ida ba tana amfani da man fetur daga wadannan filayen mai da aka mallake don daukar nauyin ta'addancin miyagun kwayoyi, fataucin mutane, kisan kai, da sace mutane. Saboda satar kadarorinmu da kuma wasu dalilai da dama, ciki har da ta'addanci, fataucin miyagun kwayoyi, da fataucin mutane, an sanya gwamnatin Venezuela a matsayin gwamnatin 'yan ta'adda ta kasashen waje.
Saboda haka, a yau ina ba da umarnin a dakatar da dukkan jiragen ruwa masu saukar ungulu da aka sanya wa takunkumi da ke shiga da fita daga Venezuela gaba ɗaya.
Shugaban Amurka: Venezuela ta kwace man fetur ɗinmu kuma za mu kwace shi daga wajensu bayan mun fitar da kamfanoninmu. Ba za mu bar kowa ya karya takunkumin da aka sanya wa Venezuela da kuma dakatar da kadarorinta ba.
Amma a bangaren Venezuela tana ci gaba da fitar da man fetur ba tare da kakkautawa ba duk da "kawanyar"
Domin Kamfanin mai na gwamnatin Venezuela ya faitar da rahoton cewa: Fitar da man fetur da sauran kayayyaki na ci gaba da gudana kamar yadda aka saba. Jiragen mai na ci gaba da aiki. Wannan ya zo ne yayin da shugaban Amurka ya sanar da "kawanya" ga Venezuela.
A Daya Daga Cikin Da Venezuela Ta Dauka Ta Yi Kira Da A Yi Taron Gaggawa Na Majalisar Tsaro MDD
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na Venezuela ya sanar a cikin wata sanarwa cewa ya nemi a gudanar da taron gaggawa na Majalisar Tsaro a hukumance don tattauna "ci gaba da kai hari kan Amurka" a kan kasarsa.
Shima Shugaba Maduro Maida Maratani Da Cewa: Kawanya Kan Venezuela Aikin Dabbanci Ne
Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya jaddada a wata tattaunawa ta wayar tarho da Sakatare Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres cewa "karuwar barazanar da ake yi wa Venezuela na da mummunan sakamako ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin".
Maduro ya ce: "Tsarin siyasar kawanya da diflomasiyya da tattalin arziki da aka sanya wa Venezuela wani bangare ne na diflomasiyya ta dabbanci wadda ba ta dace da dokokin zaman tare a duniya ba".
