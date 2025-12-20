Netanyahu Na Shirin Yi Wa Trump Bayani Kan Shirin Yiwuwar Sabbin Hare-Hare Kan Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Jami'an Sahyuniyawa sun tabbatar da cewa Tel Aviv ta damu da matakan da Iran ta dauka kwanan nan wajen maido da sake fasalin karfin makamai masu linzami, yayin da sojojin Iran ke fadada samar da makamai masu linzami da sake gina tsarin tsaron sama wadanda a baya suka lalace a hare-haren Isra'ila.
Kafar watsa labaran Amurka na NBC News, sun ambaton abin da "wata majiya da aka sanar kai tsaye" wacce ta yi riya cewa: Netanyahu yana da niyyar sanar da Trump game da yiwuwar sabbin shirye-shiryen kai hari kan Iran a taron da zai yi nan gaba.
An shirya Trump da Netanyahu za su gana nan ba da jimawa ba a Florida da kuma wurin shakatawa na Mar-a-Lago, kuma a cewar wadannan majiyoyi, ana sa ran Netanyahu zai shaida wa Trump a wannan taron cewa ci gaban shirin makamai masu linzami na Iran yana haifar da barazana da ke bukatar daukar mataki cikin gaggawa.
Bayan yakin kwanaki 12, gwamnatin Sahyuniyawa da Amurka suna neman ci gaba da inuwar yaƙi ta hanyar tayar da barazana akai-akai don lalata tattalin arzikin Iran da kuma kwarin gwiwar zamantakewa ko da babu ayyukan soji.
Isra'ila ta kuma yi ikirarin cewa Iran na neman farfado da cibiyoyin samar da makamashin nukiliya da suka yi ikirarin an kai wa hari a watan Yuni; duk da haka, Tel Aviv ta gabatar da shirin makamai masu linzami na Iran da sake gina kariyar sama a matsayin barazana mafi gaggawa.
