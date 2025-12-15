Ko Kun San Wa Ne Bayahuden Malami Ne A Kashe A Harin Sydney Da Ke Goyon Bayan Yakin Gaza + Hoto

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: kafofin watsa labaran Ibrananci sun buga cikakkun bayanai game da ɗaya daga cikin waɗanda harin Sydney ya shafa a ranar Lahadi, wanda ke nuna cewa shi malamin Yahudawa ne da ke da alaƙa da yaƙin Gaza.
A cewar ɗan jaridar Isra'ila kuma mai fafutuka Hanoch Daum a shafinsa na Instagram, Eli Schlinger, malamin addinin Yahudawa kuma wakilin ƙungiyar Chabad a Sydney, yana cikin waɗanda aka kashe a harin.
Daum ya ƙara da cewa Schlinger ya yi tafiya zuwa Isra'ila bayan 7 ga Oktoba, 2023 don ganawa da sojoji da kuma ƙarfafa su su ci gaba da yaƙin Gaza.
Ynet ya kuma buga hoton Schlinger, mai shekaru 41, yana tsaye kusa da sojojin Isra'ila a kan motar soja, kodayake ba a fayyace ko an ɗauki hoton a Gaza ko a wani wuri ba ne. Wani bita da aka yi kan shafukan sada zumunta na Schlinger ya nuna cewa ya yi amfani da hotonsa a shafin Facebook da Instagram.
Schlinger ya kasance wakilin ƙungiyar Chabad a Sydney tun daga shekarar 2008. Ya yi aure kuma yana da 'ya'ya biyar, ƙaramin cikinsu yana da 'yan watanni kaɗan.
Ya kuma rubuta wa Firayim Ministan Ostiraliya Anthony Albanese wasiƙa don mayar da martani ga shawarar gwamnatin Labour na amincewa da ƙasar Falasɗinu: "Ina roƙonku kada ku ci amanar Yahudawa. Allah ne ya bayar da wanna kasa ga Ibrahim, sannan Ishaku da Yakubu, wannan ƙasa ta zama gidan Yahudawa na har abada." Ya ƙara da cewa: "A tsawon tarihi, an kori Yahudawa daga ƙasarsu sau da yawa. Yanzu ne damarku ta tsayawa tsayin daka don gaskiya da adalci. Ta hanyar soke wannan shawarar cin amana, ba wai kawai kuna girmama Yahudawa da gadonmu ba hakan har ma kuna ɗaukaka Kalmar Allah ne".
Yana da kyau a lura cewa ƙungiyar Chabad ta ƙi amincewa da haƙƙin mutanen Falasɗinu kuma tana adawa da duk wata yarjejeniya da za ta miƙa musu wani ɓangare na ƙasar Falasɗinu.
