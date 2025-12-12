  1. Home
Putin: Ku Isar Min Da Gaisuwata Ga Jagoran Juyin Juya Halin Musuluncin Iran

12 Disamba 2025 - 21:53
News ID: 1760888
Source: ABNA24
Shugabannin Iran Da Rasha Sun Haɗu A Gefen Taron Zaman Lafiya Da Amincewa Suna Tattaunawa A Fannin Iskar Gas Da Wutar Lantarki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tana ƙara bunƙasa kowace rana; muna fatan ci gaban hanyar Arewa-Kudu da kuma ƙara haɗin gwiwa a tashar samar da wutar lantarki ta Bushehr.

Shugabannin Iran da Rasha sun haɗu kuma sun yi tattaunawa a gefen taron zaman lafiya da amincewa na duniya a Ashgabat, babban birnin Turkmenistan.

A ganawar ne shugaban kasar Rasha ya ce da shugaban kasar Iran ku isarmin da gaisuwata ga jagoran juyin juya hlin musulunci na Iran.

