Lebanon: Akwai Yiwuwar Isra’ila Ta Kai Babban Hari A Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Youssef Raji ya ce: Za mu ci gaba da tuntuɓar diflomasiyya sosai don nisantar Lebanon da muhimman cibiyoyinta daga duk wani hari.
Beirut tayi martanin mai gauni ga ikirarin Amurka kan iyakokin Lebanon: "Lebanon tana adawa da duk wani shirin mamaye kasarta".
Shugaban Lebanon Joseph Aoun, a martanin da ya mayar kan ikirarin Tom Barak game da haɗa sassan Lebanon da Syria, ya yi watsi da waɗannan kalamai kuma ya jaddada cewa duk Lebanon suna adawa da irin waɗannan tsare-tsaren.
Aoun ya soki wasu yan Lebanon da ke zaune a Amurka waɗanda ke hana tallafawa sojojin, inda ya ce Washington ba ta rashin gamsuwa da aikin sojojin Lebanon. Da yake magana game da keta dokokin da gwamnatin Sihiyona ta yi akai-akai, ya yi la'akari da tattaunawa ita ce hanya ɗaya tilo domin sakin fursunoni, dawo da yankuna, da kuma dakatar da keta hurumin kasar. Shugaban Lebanon ya kuma bayyana cewa aiwatar da shirin takaita makama ga gwamnati tsari ne mai sarkakiya, yana mai cewa dangantaka tsakanin Beirut da Damascus tana ci gaba da inganta a hankali, kuma cewa tantance iyakokin zai dogara ne akan warware matsalar gonakin yakin Shebaa a karshe.
