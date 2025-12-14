Dangantaka Mai Zurfi Tsakanin 'Yan Tawayen Yaman Da Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cewar rahoton Times, akwai alaƙa tsakanin membobin Majalisar Shugabancin Shugaban Ƙasa da ke Aden da gwamnatin Isra'ila, kuma suna aiki don cimma burin da son cimmawa a kan Sana'a.
The Times ta yi cikakken bayani game da dangantakar a cikin rahotonta, inda ta ce shugabannin Majalisar Shugabancin Shugaban Ƙasa ta Kudu sun gana da jami'an Isra'ila.
Rahoton ya kuma bayyana cewa majalisar Aden tana ƙoƙarin samun goyon bayan Amurka don daidaita dangantaka da Isra'ila don samun 'yancin kai nan take ga kudancin Yemen.
The Times ta ce shirin 'yan awaren a Yemen wani ɓangare ne na wani shiri na siyasa na dogon lokaci da aka tsara ta hanyar tasirin Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa. Wannan shirin ya kuma haɗa da kafa dangantaka da gwamnatin Isra'ila.
Rahoton ya bayyana cewa 'yan tawayen da ke Kudancin Yemen suna son samar da ayyukan siyasa da tsaro ga Isra'ila kuma suna samun goyon baya daga waje don ƙarfafa zaman lafiyarsu ta siyasa. Masu sharhi sun ce duk wani lamari na tashin hankali a yankin ba abu ne da ya faru ba kwatsam, sai dai wani ɓangare ne na wani shiri na dogon lokaci da ya yi daidai da muradun Isra'ila. Isra'ila ta ɗauki Yemen a matsayin wani ɓangare na ƙungiyar gwagwarmaya kuma tana ɗaukar kwanciyar hankali da ƙarfin Sana'a a matsayin barazana kai tsaye.
A cewar rahoton, Isra'ila tana neman aiwatar da manufofinta na tsaro da siyasa a Tekun maliya da kudancin Yemen ta hanyar shiga tsakani da ɓangarorin 'yan tawaye na yankin.
Your Comment