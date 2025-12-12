Amurka Na Shirin Ƙirƙirar Sabuwar Kungiyar Iko Tare Da Rasha Da China A Boye

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A bayyane yake an bayyana ra'ayin a cikin wani dogon tsari da ba a buga ba na daftarin Tsarin Tsaron Ƙasa na Amurka da gwamnatin Shugaba Donald Trump ta gabatar a makon da ya gabata.
Shafin Tsaro na Ɗaya wato (Defense One), wanda kafar labarai da aka kebance ta ta musamman don labaran tsaro, ta ba da rahoton cewa Fadar White House ta raba takardar ga jami'an gwamnatin Amurka kafin a fitar da takardar a bainar jama'a.
Takardar sirrin ta gabatar da shawarar ƙirƙirar sabuwar ƙungiya mai suna "Core Five" a matsayin dandalin tattaunawa tsakanin manyan ƙasashe a gefen Kungiyar G7.
Wannan tsarin mai matakai biyar ana tsammanin zai gudanar da tarurruka na yau da kullun kamar na G7, kowannensu yana mai da hankali kan wani takamaiman batu.
Tsaron Gabas ta Tsakiya, musamman daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da Saudiyya, an san ya shi a matsayin batu na farko a cikin ajandar.
