Rahoto Cikin Hotuna | Yadda Harkar Musulunci Ta Muzahara Cika Shekaru 10 Da Waki’ar Buhari A Hadejia,
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya kawo maku rahoton cewa: Harkar Musulunci a Najeriya, karkashin jagorancin Sheikh Ibraheem Zakzaky, ta gudanar da zanga-zanga a Hadejia domin tunawa da shekaru goma da waki’ar Buhari lokacin da sojojin Najeriya suka kai wa Zakzaky da mabiyansa hari a Zariya, suka kuma kashe kusan Musulmai 'yan Shi'a 1000 marasa laifi.
15 Disamba 2025 - 10:43
News ID: 1761965
Source: ABNA24
Your Comment