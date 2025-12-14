  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Iran

Labarai Cikin Hotuna | Taron Tunawa Da Waki'ar Buhari Daga Babban Birnin Tehran Dake Iran

Yan'uwa ɗalibai almajiran  Sayyid Ibraheem Yaqoub Zakzaky (H) dake karatu a jami'o'in Iran, sun gudanar da taron tunawa da waki'ar buhari, a birnin Tehran dake jamhuriyar musulumci ta Iran. Taron ya gudana ne tsawon kwana biyu, yayin da a rana ta farko 12/12/2025 aka gudanar da taron a babbar makabartar shahidai  (behishti zahra) rana ta biyu 13/12/2025  taron ya gudana a babba dakin taro dake Shahid Behishti University. Taron ya samu hallarta dalibai daga sassa daban daban na cikin kasar.  Media Iran  13th/ Dec/ 2025

14 Disamba 2025 - 08:47
News ID: 1761444
Source: ABNA24

Your Comment

You are replying to: .
captcha