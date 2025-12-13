Pentagon: Sojojin Amurka Biyu Da Farar Hula Sun Mutu, Uku Sun Jikkata A Wani Hari A Siriya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wata majiyar tsaro ta bayyana cewa lamarin ya haifar da raunuka ga jami'an tsaron Siriya biyu da wasu sojojin Amurka da dama, yayin da aka kashe dan bindigar. Babu wani karin bayani game da dalilan ko yanayin harin.
Majiya ta nuna cewa zirga-zirgar ababen hawa a kan babbar hanyar Deir ez-Zor-Damascus ta tsaya na dan lokaci saboda lamarin, wanda ya yi daidai da karuwar ayyukan sama a yankin. Majiyar ta kara da cewa jiragen helikwafta na Amurka sun kawo dauki don kwashe wadanda suka jikkata zuwa sansanin al-Tanf bayan harbin’ bayan hakan Pentagon ta da mutuwar sojojin Amurka biyu da farar hula sun mutu, uku sun jikkata a wannnan harin.
