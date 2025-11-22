Netanyahu: "Yemen Tana Ci Gaba Da Bunkasa Ƙera Makamanta Kuma Tana Barazana Ga Isra'ila"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Benjamin Netanyahu mai laifin yaƙi ya tabbatar a ranar Juma'a girman barazanar da gwagwarmayar Yamen ta yi wa Gwamnatin Sahyoniyawa, musamman ganin cewa Yemen tana ƙera makamanta.
Netanyahu ya ce: "Yemen tana wakiltar babban haɗari ga Isra'ila, kuma ba za mu bari wannan barazanar ta bunƙasa ba," ya ƙara da cewa tutar Houthi ta bambanta da kowace, domin tana nuna kasancewarta da da shafe Isra'ila.
Ya ƙara da cewa: "Ana ƙera makamai a Yemen tare da kwarewa mai zaman kanta da 'yancin kai, kuma muna ɗaukar wannan barazanar da muhimmanci." Netanyahu ya yi iƙirarin cewa Gwamnatin Sahyoniyawa ba za ta "bari barazanar Yemen ta yi girma ba, kuma bayan haka, ba zan iya ƙara komai ba".
Netanyahu ya kuma yi iƙirarin cewa Gwamnatin Sahyoniyawa za ta ɗauki "matakan da suka dace don tabbatar da cewa ba za a taɓa samun ranar da wannan gwamnatin za ta fuskanci barazana ba, ko daga Lebanon, Yemen, ko wata hanya".
Abin lura ne cewa sojojin Yemen sun harba makamai masu linzami sama da 1,835, jiragen sama marasa matuƙa, da jiragen ruwa a ayyukan tallafawa al'ummar Falasɗinawa. Sun kuma kai hari kan jiragen ruwa 228 yayin da suke aiwatar da cikakken hana zirga-zirgar jiragen ruwa na Isra'ila a Tekun Bahri maliya da Tekun Larabawa, wanda ya haifar da dakatar aikin tashar jiragen ruwa ta Eilat gaba ɗaya.
