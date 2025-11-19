Sojojin Isra'ila Na Ci Gaba Da Kutsawa Cikin Birane Siriya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Sojojin Isra'ila sun shiga garin Buraiqa da ke yankin Quneitra a kudancin Syria ranar Laraba; wannan matakin ya faru ne 'yan awanni bayan da Isra'ila ta kai hari kan yankin.
Kamfanin dillancin labarai na Syria ya ruwaito cewa sojojin Isra'ila sun shiga garin Buraiqa bayan sun harba harsasai guda hudu a cikin dazuzzukan Gabashin Tal Ahmar a yankunan kudu na Quneitra.
Sojojin Isra'ila sun kuma shiga yankin kwarin Yarmouk da ke yankin Daraa. Waɗannan abubuwan sun faru ne bayan da sojojin Isra'ila suka shiga kewaye da Quneitra da Daraa ranar Talata da kuma wasu wurare uku a yankunan Quneitra ranar Litinin.
A martanin da ta mayar ga kowane hari, Damascus ta yi Allah wadai da keta hurumin Siriya da Isra'ila ta yi kuma ta sake nanata alƙawarinta na tabbatuwarta akan Yarjejeniyar Iyaka ta 1974.
Isra'ila ta sanar da cewa Yarjejeniyar Iyaka ta ruguje bayan faduwar gwamnatin Bashar al-Assad a ƙarshen shekarar 2024.
A cikin 'yan makonnin nan, hare-haren Isra'ila a Quneitra sun ƙara tsananta, inda 'yan ƙasar Siriya ke korafin cewa an yi musu kutse a filayen noma, tushen rayuwarsu guda ɗaya tilo, da kuma lalata ɗaruruwan bishiyoyi da dazuzzuka, kama mutane, kafa wuraren bincike, da kuma duba masu wucewa.
Ko da yake gwamnatin Siriya ba ta yi barazana ga Tel Aviv ba, sojojin Isra'ila sun sha shiga yankin Siriya sau da yawa kuma sun kai hare-hare ta sama, wanda ya haifar da mutuwar fararen hula da lalata kayan aikin soja da rumbunan adana kayan aiki na sojojin Siriya.
