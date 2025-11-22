An Samu Shahidi A Harin Da Isra'ila Ta Kai Kan Wata Mota A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Gwamnatin Isra'ila ta kai hari kan wata mota "Rabid" a kudancin Lebanon da safiyar yau Asabar, inda ta kashe mutum daya.
A cewar kamfanin dillancin labarai na kasa na Lebanon, harin ya faru ne a yankin Zutar Sharqiya na gundumar Nabatiyeh. Wani wakilin Al-Mayadeen ya kuma tabbatar da cewa jiragen yakin Isra'ila sun kai hari kan wata mota a cikin kauyen.
Wannan lamarin ya faru ne kwana daya kacal bayan da wani dan kasar ya yi shahada a wani harin sama da Isra'ila ta kai kan wata mota kusa da garin Farun a kudancin Lebanon a yammacin Juma'a.
Ya kamata a lura cewa, bisa ga sabbin kididdiga daga Ma'aikatar Lafiya ta Lebanon har zuwa wannan watan, akalla mutane 332 sun yi shahada kuma 945 sun jikkata tun lokacin da Isra'ila ta fara kai hare-haren akai-akai duk da karya dokar tsagaita wuta.
