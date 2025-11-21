Wani Jirgin Saman Yaƙi Na Indiya Ya Yi Hatsari A Dubai Airshow

Ranar ƙarshe ta Dubai Airshow an samu wani mummunan lamari lokacin da wani jirgin saman yaƙi na Indiya HAL Tejas Mk1 ya yi hatsari yayin da yake yin wasan aerobatic a filin jirgin saman Al Maktoum International.
A halin yanzu ba a san halin da matukin jirgin yake ciki ba, kuma babu wata sanarwa a hukumance da hukumar kula da wasan kwaikwayo ta fitar.
An fara wasan baja kolin na 19 a ranar 17 ga Nuwamba kuma ya ci gaba har zuwa Juma'a, 21 ga Nuwamba, tare da halartar ɗaruruwan shugabannin masana'antu.
Wasan baja kolin ya karɓi baƙunci sama da 1,500, waɗanda 440 daga cikinsu suka halarta a karon farko, tare da baƙi 148,000 da kuma wakilai 490 na sojoji da fararen hula daga ƙasashe 115.
Wannan baje kolin na shekara-shekara ya kuma ƙunshi rumfuna 21, ciki har da halartar farko ta Masarautar Morocco, ban da ƙarin wuraren baje kolin 98 da suka mamaye murabba'in mita 8,000, da kuma kamfanoni 120 na farko da masu zuba jari 50.
