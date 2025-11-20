An Yi Artabu Mai Tsanani Tsakanin Sojojin SDF Da Sojojin Syria A Raqqa

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: majiyoyin labarai sun ruwaito cewa an yi arangama mai tsanani a lardin Raqqa na Syria tsakanin dakarun Syrian Democratic Forces (SDF) da sojojin Syria tare da kungiyoyi masu alaƙa da ma'aikatar tsaro.
Shafin labarai na Syrian News Network ya ruwaito cewa wadannan arangamomi sun fara ne a kusa da birnin Ma'adan a gabashin Raqqa, bayan "harin ba zato ba tsammani da sojojin SDF suka kai kan wuraren sojojin Syria".
A safiyar yau (Alhamis), majiyoyin gida sun kuma bayar da rahoton arangama mai tsanani a yankin Ghanem al-Ali da ke kudancin Raqqa tsakanin sojojin SDF da kuma rukunonin da ke da alaƙa da ma'aikatar tsaro ta Syria.
A gefe guda kuma, sojojin SDF sun sanar da cewa suna fuskantar wurare da kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi amfani da su wajen harba jiragen sama marasa matuki a gabashin Raqqa.
A ranar Laraba ma, Rundunar 'Yan Democrat ta Siriya ta sanar da harbo jiragen sama marasa matuki guda biyu na ISIS da suka tashi daga sansanonin ƙungiyoyi masu alaƙa da gwamnatin Siriya a yankin ƙauyen Ghanem al-Ali da ke gabashin Raqqa. Wannan yanki ya kasance wurin da waɗannan ƙungiyoyi da sojojin haɗin gwiwa ke kai hare-hare akai-akai a cikin makon da ya gabata.
