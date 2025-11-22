Mamdani: Isra'ila Ta Aikata Kisan Kare Dangi A Gaza / Tare Da Alƙawarin Kama Netanyahu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: zababben magajin garin New York Zahran Mamdani ya sake zargin Isra'ila da aikata "kisan kare dangi" a Zirin Gaza. yayi waɗannan kalamai ne a lokacin ganawarsa da shugaban Amurka Donald Trump a Fadar White House.
Trump ya karɓi baƙuncin Mamdani a Ofishin Oval a ranar Juma'a, 21 ga Nuwamba, kuma ya saurari kalamansa game da damuwar da mazauna New York ke nunawa. Mamdani ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan taron: "Mutanen New York da yawa suna damuwa da cewa ana amfani da harajinsu don tallafawa keta haƙƙin ɗan adam a Gaza. Ina so a kashe wannan kuɗin don kiyaye mutuncin 'yan ƙasar Amurka, ba don tallafawa yaƙe-yaƙe marasa iyaka ba".
Da aka tambaye shi game da matsayinsa kan Firayim Ministan Isra'ila, Mamdani ya ƙi janye daga kalamansa na baya, inda ya yi alƙawarin kama Netanyahu bayan ya isa New York. Duk da haka, Trump ya dage: "Ba mu tattauna alƙawarinsa na kama Netanyahu ba," yana mai cewa batun yana da matuƙar muhimmanci.
Mamdani ya jaddada: "Ba za a iya yin shiru da kisan kare dangi da gwamnatin Isra'ila ke yi a Gaza ba. Amurka kuma ta kasance mai hannu a cikin waɗannan laifuka matuƙar ta ci gaba da ba da tallafin kuɗi da na soja".
Trump ya taɓa kiran Mamdani "Mahaukacin mai tsattsauran ra'ayi" kuma "mai adawa da Yahudawa." Duk da bambance-bambance masu zurfi tsakanin ɓangarorin biyu, taron da aka yi kwanan nan ya kasance na abokantaka kuma ya mayar da hankali kan batutuwan cikin gida kamar tsadar rayuwa da tsaro a New York. Trump ya ce: "Muna da abu ɗaya iri ɗaya: muna son birninmu abin ƙaunarmu ya bunƙasa."
Mamdani ya kuma jaddada alƙawarinsa na yaƙi da ƙiyayya ga Yahudawa, ya ƙara da cewa: "Tsaron al'ummar Yahudawa yana da matuƙar muhimmanci a gare ni kuma zan fuskanci duk wata ƙiyayya a dukkan gundumomi biyar na New York." Yayi waɗannan kalaman ne a matsayin martani ga sukar da aka yi masa bayan zanga-zangar kin jinin Isra'ila a gaban majami'ar Yahudawa a birnin New York.
Ya kamata a lura cewa an shirya rantsar da Mamdani a ranar 1 ga Janairu, 2026 kuma ya zama magajin garin New York a hukumance. A cikin 'yan shekarun nan, ya zama sanannen suna a siyasar Amurka saboda goyon bayansa ga al'ummar Falasɗinu da kuma jagorantar zanga-zangar kin jinin yaƙi a Gaza, musamman a lokacin zanga-zangar Jami'ar Columbia a bazara na 2025.
Masana sun yi imanin cewa matsayin Mamdani yana nuna ƙaruwar sauyi a ra'ayin jama'ar Amurka, musamman tsakanin matasa da Yahudawa masu ci gaba; ƙungiyoyin da suke sabunta duba goyon bayansu ga Isra'ila ba tare da wani sharaɗi ba sakamakon ƙaruwar rikicin jin kai a Gaza.
