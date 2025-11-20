Basij A Wajen Bada Kariyar Mai Tsarki A Kwanaki 12 Ya Nuna Sabon Tafarki Na Karfin Al'ummar Iran

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Amir Manjo Janar Sayyid Abdurrahim Musawi, Babban Hafsan Sojojin Kasa, ya fitar da sako kan bikin Makon Basij da kuma ranar tunawa da fitar da doka mai tarihi ta Imam Khomeini (RA) don kafa Rundunar Basij na wadanda ake zalunta.
Rubutun wannan sakon yazo kamar haka:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ»
Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai
"Kuma ku tanadar musu abin da za ku iya na ƙarfi"
Ranar 5 ga watan Azar rana ce ta tunawa da dokar tarihi da hangen nesa wacce babba wanda ya kafa juyin juya hali kuma wanda ya kafa Jamhuriyar Musulunci ta Iran, Imam Khomeini (Allah Ya yi masa rahama), don kafa babbar cibiyar Basij ga waɗanda aka zalunta; Basij wata cibiya wacce aka kafata da ruhi mai cike da imani, gaskiya, sadaukarwa da basira, wacce take a matsayin wata taska mai mahimmanci da kuma runduna mai gina wayewa ga juyin juya halin Musulunci da tsarin Musulunci a dukkan muhimman fannoni na ƙasar.
Rundanar Basij ta kasance a matsayin ɗa ga juyin juya halin Musulunci bayyananne kuma tana bayyanar da matsayin"al'umma a cikin tsarin gwamnati"; wata hikima ta Allah wacce ta kafu daga tsattsar imanin mutane kuma ta ɗaga tutar girmamawa da ikon ƙasa a fannoni masu wahala. Wannan cibiya ba wai kawai iya cibiya ba ce, har ma ta kasance cibiyar al'adu da tunani da kuma cikakkiyar makarantar jihadi wacce ta dosano matakin makarantar Ashura da rayuwar Annabi, ta sadaukar da kanta kuma ta ci gaba da sadaukarwa don kare manufofin Musulunci da juyin juya hali.
A wannan fanni, Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci kuma Babban Kwamanda Imam Khamenei (Allah Ya Kara Masa Lafiya Da Tsawon Rai) ya faɗi cikin wani bayani mai zurfi cewa: "Kafa Basij misali ne cikakke na karshe wajen canza barazana zuwa dama. Wannan hakikar gaskiyar mai kyau da aka gina ta fito ne daga tushen mutane".
A cikin shekaru 45 da suka gabata, musamman a lokutan da suka shafi yanayi mai haɗari a ƙasar; membobin Basij da dakarun Basij sun taka rawa mai kyau ta hanyar rashin jin tsoron mutuwa da kuma jagorantar fagen jihadi da shahada, tun daga labaran yakin da suka daɗe na tsawon shekaru takwas na kariya mai tsarki zuwa fannonin yaƙin da kirkira a yau, kuma ta hanyar sake ginawa da gina ƙasar zuwa kasancewarta mai inganci a fannonin fadada tsaro da ci gaba da bunkasa da lafiya da kimiyya sun ba da gudunmawa.
A cikin wannan zamani mai sarkakiya, lokacin da makiya juyin juya halin Musulunci ke neman wargaza harsashin daukakar al'ummar Iran ta hanyar shirya yaƙe-yaƙe masu matakai daban-daban - daga yakin kafofin watsa labarai zuwa yakin tattalin arziki da na tunani - Basij misali ne na wayar da kan jama'a, imani, juriya, gano makiya, da kuma basirar jarumar al'ummar Iran.
A cikin aikin ba da kariya ta kwanaki 12 mai tsarki wajen fuskantar yakin da aka kakaba na kawancen Amurka da gwamnatin karya da mugunta ta Sahyoniyawa, Basij ta bayyana wani sabon nufin babbar al'ummar Iran kuma ta nuna cewa a yau, tare da irin wannan ruhin jihadi da juyin juya hali na baya, tana kan gaba wajen kare manufofin tsarki na juyin juya halin Musulunci, tsaro da 'yancin kai na kasar, kuma ita ce shingen karfe da ba za a iya cin nasara a kansa ba daga barazanar makiya a fagage da fannoni daban-daban.
Da yardar Allah, wannan babbar runduna mai daraja abar alfahari, wacce ta dogara da iliminta, fasaharta, imani, da imanin mutane, da sauran halaye masu ban mamaki, tana ci gaba da bude sabbin hanyoyin hada karfin Iran da Iraniyawa; Iko wanda ba wai kawai shine tushen iko ga tsarin Musulunci ba, har ya zamo fata da ilhama ga ƙungiyar gwagwarmaya a duniyar Musulunci da sauran al'ummomin neman haƙƙoƙi da neman 'yanci a faɗin duniya.
Yayin da nake girmama tunawa da sunaye da tarihi da manyan manufofi masu girma da gina wayewa na manyan shahidai na Basij da Mujahideen a fagen tsaro da kariya, ina taya murna da fatan alheri ga kowane jarumi memba na Basij da kuma al'ummar Basij masu hikima, masu ƙarfi da kuma al'ummar Musulunci ta Iran a lokacin Makon Basij mai albarka, kuma ina jaddada cewa cibiyar Basij mai tsarki, tare da sojoji da sauran ƙarfin tsaro, leƙen asiri, Jami’an doka, da kariya ta ƙasarmu da muke ƙauna ta Iran, a shirye take ta amsa buƙatun mutane da ƙasa, musamman a fannonin ginawa, ci gaba, da rayawa, yin fice na iko na kimiyya, tsaro mai iko, tsaro mai ɗorewa, da kuma gwagwarmaya mai ƙarfi da jarumtaka wajen fuskantar makircin girman kai da duk wani hari da maƙiyan juyin juya hali da tsarin Musulunci suke kai wa al'ummar Iran.
