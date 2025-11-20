Hizbullah: Raunin Da Gwamnatin Lebanon Ke Nunawa Shi Ke Kara Ta’azzarar Hare-Haren Isra’ila

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Hizbullah ta fitar da wata sanarwa tana Allah wadai da mummunan laifin ta’addancin da gwamnatin Sahyoniya ta aikata a daren Laraba a sansanin Ain Halweh kusa da birnin Sidon na Lebanon, wanda ya yi sanadiyyar shahadar Falasdinawa 13 da kuma raunata wasu da yawa.
Hizbullah ta kara da cewa: Wannan mummunan harin da Yahudawa suka kai kan wani wuri inda fararen hula da yara marasa laifi suke zaune sabon laifi ne a cikin bakin shafinta mai cike da zalunci da kisan kare dangi da 'yan mamaya suka yi wa mutanen Falasdinawa, Lebanon, da yankin.
A cewar wannan sanarwa, laifukan da aka ambata a sama da kuma mummunan harin da gwamnatin Sahyoniya ta kai ana ɗaukar su a matsayin keta ikon mallakarta da kuma keta yarjejeniyar tsagaita wuta ta kuduri mai lamba 1701. Makiya suna ci gaba da aikata laifukan da suke aikatawa a kan Lebanon da Falasdinu kowace rana tare da haɗin gwiwa a fili da kuma haɗin gwiwar gwamnatin Amurka ke marawa baya, kai har ma a cikin shirin haɗin gwiwa da suka yi don aikata waɗannan laifukan.
Hizbullah ta jaddada: Dole ne hukumomin gwamnatin Lebanon su san cewa duk wani nuna sassauci, rauni, da miƙa wuya ga wannan abokin gaba zai ƙara sanyawa taci gaba da ta'addanci da wuce gona da iri, kuma sasantawa da martanin da bai kai irin ta'addancin da suke yi ba zai ƙara ta'addanci da kashe-kashen wannan gwamnatin.
Gwagwarmaya Musulunci ta Lebanon ta ci gaba da cewa: Al’ummar ƙasa suna buƙatar hukuma ta ɗauki matsayi mai ƙarfi da haɗin kai wajen fuskantar laifukan gwamnatin Sahyoniya da kuma hana ta'addancin da take yi da duk wata hanya da za ta iya samu a hannun Lebanon, domin wannan ita ce kawai garantin kawar da ayyukan maƙiya da kuma kare ikon mallaka da tsaron Lebanon.
A ƙarshe Hezbollah ta yi addu'ar jinƙai ga shahidan Falasɗinu da suka shahada a wannan mummunan harin da gwamnatin Sahyoniya ta kai sansanin Ain Hilweh kuma ta yi addu'ar Allah Madaukakin Sarki ya ba wa wadanda ji rauni su lafiya cikin sauri.
Harin da gwamnatin Sahyoniya ta kai sansanin Ain Hilweh ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin Lebanon ba ta nuna wani martani na a aikace ba ko na baki ba har zuwa lokacin da ta gudanar da taron majalisar ministoci ba ta yi Allah wadai da shi ba.
