  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Asia

Majalisar Tsaron MDD Ta Zartar Da Kudiri Kan Gaza Tana Mai Goyon Bayan Isra'ila

20 Nuwamba 2025 - 10:39
News ID: 1752346
Source: ABNA24
Majalisar Tsaron MDD Ta Zartar Da Kudiri Kan Gaza Tana Mai Goyon Bayan Isra'ila

Farfesa a fannin shari'a na kasa da kasa ya bayyana kudurin Majalisar Tsaro kan Gaza a matsayin goyon bayan Isra'ila gaba daya kuma ya ce wannan kuduri ya tabbatar da kwance makaman gwagwarmaya, ba tare da bukatar Isra'ila ta janye ba.

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Mohammad Mehran Da yake magana kan kudurin Majalisar Tsaro kan nunawa Gaza wariyar kasa da kasa, ya dauki hakan a matsayin cin mutunci ga al'ummar Falasdinu da kuma hada karfi da karfe wajen mamaye yankin.

Ya kara da cewa: Nadin Tony Blair (tsohon Firayim Ministan Burtaniya) don jagorantar Gaza wani abu ne da ke tayar da hankali ga Falasdinu da Larabawa, domin shi yana da hannu kai tsaye a laifukan da suka faru a Iraki kuma an san shi da goyon bayan Isra'ila a fili. Blair kuma bai cimma komai ba a Kwamitin Kasashe Huɗu na Duniya kan Falasdinu.

Your Comment

You are replying to: .
captcha