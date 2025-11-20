Majalisar Tsaron MDD Ta Zartar Da Kudiri Kan Gaza Tana Mai Goyon Bayan Isra'ila

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Mohammad Mehran Da yake magana kan kudurin Majalisar Tsaro kan nunawa Gaza wariyar kasa da kasa, ya dauki hakan a matsayin cin mutunci ga al'ummar Falasdinu da kuma hada karfi da karfe wajen mamaye yankin.
Ya kara da cewa: Nadin Tony Blair (tsohon Firayim Ministan Burtaniya) don jagorantar Gaza wani abu ne da ke tayar da hankali ga Falasdinu da Larabawa, domin shi yana da hannu kai tsaye a laifukan da suka faru a Iraki kuma an san shi da goyon bayan Isra'ila a fili. Blair kuma bai cimma komai ba a Kwamitin Kasashe Huɗu na Duniya kan Falasdinu.
Your Comment