Sheikh Zakzaky (H): Ya Kamata Kafafen Yaɗa Labarai Su Guji Haifar Da Rarrabuwar Kawuna A Cikin Al'umma + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Sheikh Ibrahim Zakzaky, shugaban Harkar Musulunci ta Najeriya, ya karbi bakuncin tawagar wakilan Kungiyar 'Yan Jarida ta Arewa Online a ranar Talata, 18 ga Nuwamba, 2025, a gidansa da ke birnin Abuja. Tawagar ta gana da Sheikh da nufin gabatar da shirye-shiryensu da ayyukansu kuma ta nemi ya ba su shawara da jagoranci don inganta ayyukan kafofin watsa labarai.
A cikin wannan taron ganawar, membobin wannan kungiya sun bayar da bayanai game da manufofinsu na kafar watsa labaransu, gami da cikakken tunani game da abubuwan da suka shafi yankunan arewacin Najeriya da kuma karfafa kasancewar masu fafutukar kare hakkin jama'a a kafofin watsa labarai. Sun kuma roƙi Sheikh Zakzaky da ya fayyace masu hanyar da ta dace da ayyukan kafofin watsa labarai za su bi ta hanyar bayyana ra'ayoyinsu.
A jawabinsa ga 'yan jarida, Sheikh Zakzaky ya jaddada muhimmiyar rawar da kafofin watsa labarai ke takawa a cikin al'umma, ya kuma ce: Dole ne 'yan jarida su yi taka-tsantsan wajen watsa labarai kuma su yi taka-tsantsan kada bayanan da suke bugawa su haifar da rarrabuwar kawuna, tayar da hankali ko haifar da tashin hankali a cikin al'umma da sunan addini.
Ya ishara da cewa yadda mutane ke nuna damuwa ga al'amuran addini na iya haifar da cin zarafi daga wasu kungiyoyin, kuma dole ne kafofin watsa labarai su hana irin wannan mummunan sakamako ta hanyar bin ƙa'idodin ƙwararru da kuma yin taka-tsantsan wajen buga batutuwa.
Kafafen Yaɗa Labarai; Kayan Aiki Don Wayar Da Kan Jama'a, Ba Tushen Rarrabuwar Kawuna Ba Ne
Shugaban Harkar Musulunci ta Najeriya ya jaddada cewa ya kamata kafofin watsa labarai su zama kayan aiki don wayar da kan jama'a, haɗin kai da wayewa, kuma ya kamata 'yan jarida su aiwatar da babban aikinsu na ƙarfafa zaman lafiya da haɓaka fahimtar jama'a.
A cewarsa, al'ummar Najeriya na fuskantar ƙalubale da yawa kuma duk wani hali na rashin da'a na kafofin watsa labarai na iya ƙara ta'azzara waɗannan ƙalubalen. Saboda haka, jajircewar 'yan jarida da ƙwarewa na da muhimmiyar rawa wajen kiyaye haɗin kai a cikin al'umma.
