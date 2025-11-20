Iran Ga IAEA: Yarjejeniyar Alkahira Ba Ta Da Wani Inganci A Yanzu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Da yake mayar da martani ga kudurin Hukumar IAEA kan Iran, ya ce: "Mun sanar da IAEA cewa Yarjejeniyar Alkahira ba ta da inganci don mayar da martani ga kudurin da ta yanke."
Ministan Harkokin Wajen Iran ya kara da cewa: "Yarjejeniyar Alkahira ta rasa rawar da take takawa a matsayin tsarin dangantakar da ke tsakanin Iran da IAEA a fannin tsaro."
Araqchi ya nuna cewa troika ta Turai da Washington sun yi watsi da kyakkyawar niyyar Iran ta hanyar gabatar da daftarin kuduri ga Hukumar Gwamnonin IAEA, kuma troika da Amurka sun lalata sahihanci da 'yancin kai na hukumar tare da kawo cikas ga hadin gwiwar Iran da ita.
Sanarwar Hadin Gwiwa
Iran da wasu kasashe da dama sun fitar da wata sanarwa ta hadin gwiwa don mayar da martani ga amincewa da kudurin adawa da Iran a IAEA.
Bayan amincewa da kudurin adawa da Iran da Kwamitin Gwamnonin IAEA ya gabatar, Iran, Rasha, Belarus, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela, da Zimbabwe sun fitar da wata sanarwa ta hadin gwiwa.
Sanarwar ta tabbatar da cewa kudurin ya zargi Iran da gaza cika alkawarin yarjejeniyar kariya, ba tare da amincewa da hadin gwiwar da Jamhuriyar Musulunci ke ci gaba da yi da IAEA ɗin ba.
Wani muhimmin bangare na kudurin shine rashin ambaton harin haramtacciyar da Amurka da Isra'ila suka kai kan cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya na Iran, wadanda masu sa ido na IAEA ke dubawa akai-akai.
Kudurin Yamma a Kwamitin Gwamnonin IAEA
A yau, an amince da daftarin kudurin adawa da Iran, wanda kasashen Turai uku - Faransa, Jamus, da Burtaniya - suka gabatar - a wani taron Kwamitin Gwamnonin Hukumar Makamashin Nukiliya ta Duniya (IAEA), karkashin matsin lamba daga bangaren Yamma na Isra'ila.
Kasashe uku - na Turai da Amurka - Amurka ce ta gabatar da wannan shirin sun gabatar da wannan kuduri. Iran ta riga ta yi gargadi kasashen Yamma game da duk wani mataki na adawa ga Kwamitin Gwamnonin IAEA.
A cewar Reuters, jami'an diflomasiyya da suka halarci taron a sirri sun ce Kwamitin Gwamnonin mai mambobi 35 ya amince da kuduri a ranar Alhamis da ke bukatar Iran ta samar wa IAEA "cikakken hadin gwiwa nan take" game da matsayin tarin uranium dinta da aka tace shi zuwa kashi 60% da kuma wuraren nukiliya da Amurka ta jefa bam a kansu a lokacin yakin kwanaki 12 da aka kakaba wa Tehran.
Daga cikin mambobi 35 na kwamitin gwamnonin IAEA, 19 sun kaɗa ƙuri'a don amincewa da kudurin, 3 sun kaɗa ƙuri'a ga nuna rashin amincewa da shi (Rasha, China, da Nijar), 12 sun kauracewa zaɓen, kuma ɗaya daga cikin kasashen bata shiga zaɓen ba.
