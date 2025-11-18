Shugabannin Shi'a Sun Taru Don Tattaunawa Kan Zaɓen Firayim Ministan Iraki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Taron, wanda ya biyo bayan tattaunawar siyasa tsakanin ɓangarorin Iraqi don tantance manyan jami'ai uku na ƙasar: Firayim Minista, Shugaban ƙasa, da Shugaban Majalisar Dokoki, wata dama ce ta yin bita kan yanayin da ake ciki a nan gaba da kuma daidaiton al’ummar Shi'a kan manyan batutuwa a Iraki.
18 Nuwamba 2025 - 08:46
News ID: 1751529
Source: ABNA24
An gudanar da taron "Shugabanin Tuntuba" na ƙungiyoyin Shi'a na Iraki a gidan Haider al-Abadi, tare da halartar Firayim Minista Muhammad al-Sudaani.
