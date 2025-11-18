  1. Home
Bin Salman Zai Sanya Hannu Kan Yarjejeniyar Nukiliya A Tafiyarsa Zuwa Washington

18 Nuwamba 2025 - 08:38
News ID: 1751528
Source: ABNA24
Yariman Saudiyya mai jiran gado zai sanya hannu kan "Yarjejeniyar Tsarin Haɗin Kan Makamashin Nukiliya na zaman lafiya" a lokacin ziyararsa ta aiki a Amurka tare da Shugaban Amurka Donald Trump.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa:  Wannan ziyarar ta zo ne a lokacin da, baya ga tattaunawa kan ci gaban tsarin tsaron sama da jiragen yaƙi na F-35, mafi mahimmancin abin da za a mayar da hankali a kai shi ne sanya hannu kan yarjejeniyar tarihi don haɗin gwiwar makamashin nukiliya tsakanin ƙasashen biyu.

Saudiyya, a matsayinta na babbar ƙasar da ke fitar da mai a duniya kuma babbar ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki a Gabas ta Tsakiya, ta daɗe tana neman samun fasahar makamashin nukiliya na zaman lafiya tare da haɗin gwiwar Amurka. Wannan batu a da yana cikin tattaunawar daidaita dangantaka tsakanin Riyadh da Tel Aviv, amma bayan ci gaban yaƙin Gaza, yanzu an sanya shi a cikin ajandar kaitsaye.

