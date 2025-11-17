An Kama Wani Malami Ɗan Kasar Senegal A Amurka

Sheikh Toub, wanda ya kafa wani masallaci a gundumar Bronx da ke birnin New York shekaru talatin da suka gabata, yanzu haka yana tsare a babbar cibiyar tsare masu shige da fice a gabashin Amurka, kuma al'ummar yankin sun yi matuƙar mamaki da faruwar hakan.
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A birnin New York kama Imam El-Hadji Hadi Toub, shugaban al'ummar Musulmin Yammacin Afirka, ya haifar da damuwa ga baƙi 'yan Afirka da masu fafutukar kare haƙƙin baƙi. Jami'an tsaron cikin gida na Amurka sun kama shugaban 'yan asalin ƙasar mai shekaru 63 daga Senegal a gidansa da ke Bronx a farkon watan Oktoba kuma aka kai shi kotun shige da fice ta tarayya da ke Manhattan. Tube, wanda ba shi da wata takamaiman matsayi a shari'a a lokacin da aka kama shi, ya sanya hannu kan takardar barin ƙasar da son ransa, amma lauyansa ya ce an yi wannan matakin ne ba tare da mai fassara ba kuma a ƙarƙashin sharuɗɗa marasa tabbas da tilastawa.
Bayan kama shi, an mayar da Tube zuwa Delaney Hall, babbar cibiyar tsare mutane a gabashin Amurka. Shugabannin addinai da masu fafutukar kare haƙƙin baƙi a New York suna ƙoƙarin neman a sake shi da kuma tantance ko yana cikin haɗarin tsanantawa idan aka sake shi aka maida shi zuwa Senegal.
Al'ummar Musulmin Yammacin Afirka a New York ta yi matuƙar shiga damuwa sakamakon kama shi. Limamin Tube, wanda ya kafa Jamhiyatu Ansarudeen-Deen, ƙaramin masallacin Bronx shekaru talatin da suka gabata, ya zama babban cibiyar baƙi 'yan Afirka ta Yamma a New York, yana aiki tare da wasu wuraren ibada da cibiyar addinai daban-daban. Rashinsa, musamman a lokacin sallar Juma'a, ya bar al'umma suna jin babban gibin ruhaniya.
Imam Omar Nias, wani mai kula da masallaci, ya ce rashin malamin Alƙur'ani mai ƙwarewa kuma shugaban ruhaniya ya bar babban gibi kuma ya sa ya zama da wahala a gudanar da masallacin ba tare da shi ba. Mambobin masallacin suna ci gaba da maraba da bakin haure Musulmi kuma suna jiran a saki limaminsu.
Lauyan Tube, Marissa Joseph, ta ce takardar neman a saki mutumin nan take zai ba da damar yin nazari kan shari'a kan tsare shi da kuma 'yancinsa na yin hira da tsoro kafin a mayar da shi Senegal. (Idan aka tsare wani a Amurka ba tare da izinin zama na shari'a ba kuma aka shirya a mayar da shi ƙasarsu, jami'in shige da fice zai yi masa tambayoyi kafin a kora shi. A lokacin wannan hirar, mutumin zai iya bayyana cewa rayuwarsa, 'yancinsa, ko amincinsa na iya fuskantar barazana idan aka mayar da shi ƙasarsu. Hirar za ta iya tantance ko yana fuskantar haɗarin tsanantawa ko takura idan ya koma ƙasarsa.
Afraba Tambadad, memba na Cibiyar Musulunci ta Bronx, ya bayyana Tubb a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin farko a cikin al'ummar Musulmin Yammacin Afirka da suka ƙirƙiri wuraren addini ga sabbin Musulmi da kuma ilmantar da su da kuma shiryar da su. Tubb ya iya magana da Faransanci, Turanci, Larabci da Yaren Senegal kuma sau da yawa yana tare da sabbin Musulmi.
Duk da tsoro da damuwa, masallacin Jamhiyatu Ansarudeen-Deen yana ci gaba da yi wa baƙi hidima kuma yana sake nanata alƙawarinsa na maraba da baƙi, har ma da waɗanda ba su da izinin zama na shari'a. "New York birni ne na baƙi, kuma dole ne mu bar su su ci gaba da Rayuwarsu a Amurka," in ji Imam Nias.
