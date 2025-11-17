Isra'ila Ta Na Shiri Tsaf Domin Yaƙar Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kafafen yaɗa labarai na Falasɗinu da Isra'ila sun bayyana cewa Tel Aviv na shirin yaƙi mai girma akan Lebanon. Akwai sha'awar da ke ƙaruwa a cikin jami'an tsaron Isra'ila wajen ƙaddamar da wani babban hari na soja akan Lebanon, wanda zai iya ɗaukar tsawon kwanaki da yawa.
Wannan rahoton ya zo ne yayin da Babban Hafsan Sojin Isra'ila, Eyal Zamir, ya sabunta kalamansa masu tayar da hankali da kuma na ƙiyayya akan Gaza.
A halin yanzu, jiya da daddare, wani jirgin saman Isra'ila mara matuki ya kai hari kan wata mota a yankin Mansouri na Tyre, kudancin Lebanon, inda ya kashe wani farar hula.
Ya kamata a lura cewa tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Lebanon, wanda aka cimma ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, ya fara aiki a ranar 27 ga Nuwamba, 2014. Duk da haka, tun bayan tsagaita wuta, Isra'ila ta karya wannan yarjejeniyar sau dubbai, wanda ya haifar da raunuka da mace-mace tsakanin fararen hula da yawa na Lebanon.
