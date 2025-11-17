Jam'iyyar RDC Iraqi Ta Lashe Zaɓen 2025 A Iraq

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A cewar sakamakon, ƙungiyar bunƙasawa da c Gaban Al'umma da aka fi sani da RDC a Bagadaza ta lashe zaben da kujeru 15. Bayan haka, jam'iyyar Ci Gaba ta lashe kujeru 10, kuma ƙungiyar Hadin Kan Shari'a ta lashe kujeru 9. Ƙungiyar Qawi al-Dawlah ita ma ta lashe kujeru 5.
Bugu da ƙari, ƙungiyar Sadikun, ƙungiyar Azm, da wasu ƙungiyoyi da dama, ciki har da ƙungiyar Badr, Al-Siyadah, ƙungiyar Al-Asas, ƙungiyar kare haƙƙin jama'a, da ƙananan jam'iyyu, kowannensu ya lashe tsakanin kujeru ɗaya zuwa biyar. An sanar da cewa adadin waɗanda suka fito jefa kuri'a a Bagadaza ya kai kashi 48 cikin ɗari.
