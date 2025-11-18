A safiyar Asabar, 15 ga Nuwamba, 2025, wata ƙungiyar ƙwararru sun taru a Masallacin Claremont da ke Cape Town don zaman farko na "Dinki Tare" don ci gaba da ƙirƙirar bargo ga Falasdinu. An gayyaci mahalarta su dinka murabba'ai 15cm x 15cm a launukan Falasdinu. Kowane murabba'i yana wakiltar yara goma da aka kashe a kisan kare dangi da ake ci gaba da yi a Gaza. Manufar wannan aiki ita ce a dinka murabba'ai 2,000, wanda ke wakiltar yara sama da 20,000 waɗanda aka ɓatar da rayukansu. Za a buɗe bargon Falasdinu da aka kammala a Ranar Nuna Goyon Baya ta Duniya ga Al'ummar Falasdinu, 29 ga Nuwamba, 2025.
Labarai Cikin Hotuna: An Kaddamar Da Aikin "Barguna Ga Falasdinu" A Masallacin Claremont Da Ke Cape Town
18 Nuwamba 2025 - 08:55
