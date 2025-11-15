Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya kawo maku rahotan cewa: Domin bikin Makon jami’an tsaron Jiragen Sama na Rundunar Tsaron Juyin Juya Halin Musulunci ta Iran, an bude wani baje koli da ke nuna nasarorin wannan rundunar a wurin shakatawa na Kimiyya da Fasaha na Jiragen Sama na Jami'ar Tsaro da ke Tehran. Baje kolin ya nuna ci gaban da Rundunar Sojin Sama ta samu a fannonin makamai masu linzami, tsaron sama, jiragen sama marasa matuki, da ayyukan sama da sararin samaniya tun lokacin da aka kafa ta.
15 Nuwamba 2025 - 14:54
News ID: 1750591
Source: ABNA24
Rahoto Cikin Hotuna | Baje Kolin Makaman Rundunar Sojin Sama Ta Iran
Your Comment