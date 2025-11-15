Amurka Ta Gwajin Bam Ɗin Nukiliya Na B61-12 Da Jirgin Yaƙin F-35

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: An gudanar da gwaje-gwajen daga ranar 19 zuwa 21 ga Agusta a Nevada tare da halartar jiragen yaƙi na ƙarni na biyar na F-35, waɗanda suka ɗauki kuma suka jefar da bam ɗin.
Hukumar Tsaron Nukiliya ta Ƙasa (NNSA) ce ta tsara gwaje-gwajen kuma ta biyo bayan wani shiri da hukumar ta kammala a ƙarshen 2024 don tsawaita rayuwar bam ɗin B61-12 da shekaru 20.
A halin yanzu, Donald Trump ya ba da umarnin fara gwajin nukiliya nan take, kuma Sakataren Harkokin Wajen Amurka Marco Rubio ya ce wannan tsari zai kuma haɗa da tsarin makamai masu linzami da ke ɗauke da makaman nukiliya.
