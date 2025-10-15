  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Kasashain Turawa

Spain: Takunkumin Makamai Da Muka Sanya Isra'ila Suna Na Daram

15 Oktoba 2025 - 07:58
News ID: 1738748
Source: ABNA24
Spain: Takunkumin Makamai Da Muka Sanya Isra'ila Suna Na Daram

Firaministan Spain Pedro Sanchez ya yi ishara da yarjejeniyar zaman lafiya a Gaza a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya jaddada cewa, duk da faruwar hakan, har yanzu takunkumin makamai ga Isra'ila yana nan daram.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: Firaministan Spain Pedro Sanchez ya yi ishara da cewa: Yanzu aikinmu shi ne kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da samar da zaman lafiya.

Zaman lafiya ba yana nufin mantawa ko gujewa hukunci ba, kuma a halin yanzu ana ci gaba da gudanar da yunkurin matakai a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya.

Kamar yadda aka sani Taron sulhu na Sharm Sheikh a Masar, wanda aka kammala tare da rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin Amurka, Qatar, Masar da Turkiyya mai suna "Yarjejeniyar Gaza" ya janyo cece-ku-ce a shafukan sada zumunta. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa "yakin ya kare", amma da yawa sun nuna shakku kan wannan ikirari.

Your Comment

You are replying to: .
captcha