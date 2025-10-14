Iran Da Rasha Da Azerbaijan Zasu Gina Hanyoyin Tattalin Arziki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya bayar da rahoton cewa: Muna da ayyuka masu ban sha'awa da yawa a gabanmu, da nufin ƙirƙirar kasuwar kayayyaki gama gari tare da dabaru marasa shinge da ƙa'idodi da ƙa'idodi masu jituwa.
Mataimakin Firayim Ministan Rasha: Don ƙara muhimmancin hanyar yamma ta Arewa da Kudu, ya kamata a samar da kayan aikin haɗin gwiwa a wannan yanki tsakanin Rasha, Azerbaijan da Iran.
Muna ƙoƙarin ƙirƙirar haɗaɗɗiyar hanyar daga tekun Barents da Tekun Baltic zuwa Tekun Fasha; hakan zai baiwa tattalin arzikinmu damar fadadawa da inganta rayuwar mutane.
