Hamas Ta Saki Fursunonin Isra'ila 20

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya bayar da rahoton cewa: An sako wadannan fursunoni daga tsakiyar Gaza ne. Gidan rediyon Isra'ila ya sanar da cewa, a yanzu babu wani fursuna masu rai a wajen Hamas.
Tun da farko dai da misalin karfe 8 na safe agogon kasar, an gudanar da kashi na farko na musayar fursunoni, inda aka mika fursunonin Isra'ila 7 ga kungiyar agaji ta Red Cross, wanda ya kawo adadin fursunonin Isra'ila da Dakarun Qassam suka mika zuwa yanzu zuwa 20. Hamas ta jaddada cewa, Isra’ila duk da irin karfin da take da shi na leken asiri da karfin soji, ta kasa kubutar da fursunonin ta da karfi.
