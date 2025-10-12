  1. Home
  2. hidima
  3. Labarun Iran

Shahid Sayyid Hasan Nasrallah: Yaran Shi'a Su Ne Suke Zama Kwararrun Likitoci Da Injiniyoyi A Labanon.

12 Oktoba 2025 - 22:34
News ID: 1737914
Source: ABNA24
Shahid Sayyid Hasan Nasrallah: Yaran Shi'a Su Ne Suke Zama Kwararrun Likitoci Da Injiniyoyi A Labanon.

Sayyid Hassan ya yi alfahari da cewa tsatson yaran Shi'a a yanzu suna samar da kwararrun likitoci da injiniyoyi a kasar Labanon. Don haka ne Sayyid Hasan Nasrallah wajen gina al'ummar Shi'a a kasar Labanon, ya ba da kulawa ta musamman ga kwarewa da ilimi, lamarin da ya dace a yi nazari sosai.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Shahid Tehranchi ya kasance daya daga cikin masana kimiyyar makamashin nukiliya na kasar Iran, kuma ya yi shahada a wani kisan gilla na matsorata da sojojin mamaya na haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai a farkon yakin kwanaki 12.

Wannan shahidi mai girma ya bayyana abubuwan tunawa da ganawarsa da shahid Sayyid Hassan Nasrullah, babban sakataren kungiyar Hizbullah ta kasar Labanon yana mai cewa:

"Na taba samun damar ganawa da Sayyid Hasan Nasrallah a kasar Labanon, sai tattaunawar ta shafi batutuwan kimiyya da ci gaban ilimin jami'a a kasar Labanon, Sayyid Nasrallah ya ba da labarin wani labari da ke nuna sha'awarsu ta bunkasa ilimi da kwarewa, da tasirin da suke da shi a cikin al'umma, da kuma yadda suka samar da tsare-tsare masu ma'ana a kan hakan".

Sayyid Hassan Nasrallah ya ce:

"Lokacin da na fara zuwa karon farko, duk 'ya'yan Shi'a ko dai leburori ne, ko kuma suna aiki a hidimar gundumomi. Amma yanzu idan aka yi jarrabawar kasa ta dalibai sai wasu daga wasu jam'iyyu suna ce mini: 'Ku bar wurin Alexander ko Othman a cikin jerin goman farko mana." Wato duk sun kasance masu sunan Fatima, Hasan, Muhammad, da Husain. A yau dalibai goma da suka fi cin jarabawa a kasar Lebanon ‘ya’yan Shi’a ne. A cikin shekaru 30 da suka gabata, al'ummar Shi'a sun rikide daga al'umma masu aiki zuwa na musamman, kuma tushen al'umma na musamman a Labanon yana hannun 'yan Shi'a ne".

Sayyid Hasan ya yi alfahari da cewa tsatson yaran Shi'a a yanzu suna samar da kwararrun likitoci da injiniyoyi a kasar Labanon. Don haka a wajen gina al'ummar Shi'a a kasar Labanon, Sayyid Hasan Nasrullah ya ba da muhimmanci na musamman kan kwarewa da ilimi, wanda abu ne da ya dace a yi nazari mai zurfi akansa.

Your Comment

You are replying to: .
captcha