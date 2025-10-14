Isra’ila Ta Amincewa Da Sakin Dr Hossam Abu Safiya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarta cewa: Hukumar Isra'ila ta ki sakin "Hossam Abu Safia" shugaban Asibitin Kamal Adwan, wanda ake tsare da shi a gidajen yarin Isra'ila ba tare da wani dalili na shari'a ba.Majiyoyin yada labarai na Isra'ila sun rawaito cewa sakin Hossam Abu Safia zai samu kawai da amincewar Isra'ila Katash da Benjamin Netanyahu.
14 Oktoba 2025 - 10:54
News ID: 1738457
Source: ABNA24
Hukumar Isra'ila ta ki sakin "Hossam Abu Safia" shugaban Asibitin Kamal Adwan, wanda ake tsare da shi a gidajen yarin Isra'ila ba tare da wani dalili na shari'a ba.
Your Comment