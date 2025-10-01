  1. Home
Majalisar Venezuela Ta Rattaba Hannu Kan Yarjejeniya Da Rasha

1 Oktoba 2025 - 11:38
News ID: 1733621
Source: ABNA24
Majalisar Venezuela Ta Rattaba Hannu Kan Yarjejeniya Da Rasha

Majalisar dokokin Venezuela ta amince da yarjejeniyar kawance tsakanin kasashen kudancin Amurka da Rasha, wata alama ce ta dorewar abota da karfafa kawance tsakanin Caracas da Moscow.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Yayin da yake kimanta rattaba hannu kan wannan dabarun hadin gwiwa, Jorge Rodriguez, shugaban majalisar dokokin kasar Venezuela ya bayyana cewa: Karfafa dangantaka tsakanin Caracas da Moscow yana da matukar muhimmanci, musamman idan aka yi la'akari da sauye-sauyen da ake samu a matakin duniya.

Ya dauki rattaba hannu kan wannan yarjejeniya a matsayin “bayani na ‘yan’uwantaka, bayyana wata hanya ta daban ta sadarwa tsakanin mutane da gwamnatoci, bayyana yanayin abokantaka, ’yan’uwantaka da ci gaba da dorewar hadin gwiwa tsakanin gwamnatin Tarayyar Rasha da gwamnatin Jamhuriyar Bolivari ta Venezuela”.

