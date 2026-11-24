Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kakakin sojojin Yemen, Birgediya Janar Yahya Sari', ya bayar da rahoton cewa an harbo wannan jirgin ne a wani aiki na tsaro da sojojin Yemen suka gudanar a yankin. Wannan shi ne jirgin mara matuki na 11 na wannan nau'in da aka harbo tun lokacin da tashin hankali ya tsananta.
Wannan lamari ya zo ne a daidai lokacin da sojojin Yemen ke ci gaba da ayyukan tsaro da kare sararin samaniyar kasar daga jiragen leken asiri na Saudiyya. Jirgin "Wing Loong 2" wani jirgin leken asiri ne mai dauke da makamai da kasar Sin ta kera, wanda Saudiyya ke amfani da shi a yakin da take yi wa Yemen.
Harbo wannan jirgin na 11 na nuna ƙarfin tsaron da sojojin Yemen ke da shi wajen fuskantar hare-haren jiragen sama na Saudiyya. Ana sa ran sojojin Yemen za su ci gaba da irin waɗannan ayyukan don kare sararin samaniyar kasar.
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