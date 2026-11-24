Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Gwamnatin Saudiyya a yau Talata ta sake jefa bama-bamai da harsasan manyan bindigogi kan yankunan zama da ƙauyukan da ke da yawan jama'a a gundumar kan iyaka ta Razih a lardin Sa'dah.
Bisa ga rahoton shafin labarai na "Al-Masirah," an kai waɗannan hare-haren ne a cikin tsarin tsanantar ci gaban mamayewar soji da Saudiyawa ke ci gaba da yi kan yankunan iyaka; hare-haren da ke sanya fararen hula cikin haɗarin rai da dukiya kai tsaye.
A bisa wannan rahoto, kai hari kan tarukan zama yana kara ninka wahalar rayuwa da ta ɗan adam ga mazaunan waɗannan yankuna. Wannan a lokacin da laifuffukan yau da kullum na Saudiyawa suka tsananta yanayin tsoro da damuwa ga aminci da kwanciyar hankalin mazaunan yankunan iyaka.
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