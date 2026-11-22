ABNA: Sayyidah Fadimah Ummul Banin (AS) tana daya daga cikin manyan matan da suka shahara a tarihin Musulunci saboda irin matsayin da ta samu a gidan Ahlul Bayt (AS) da kuma irin jaruntakar da 'ya'yanta suka nuna a ranar Ashura a Karbala. Sunanta na ainihi Fadimah, mahaifinta shi ne Haram (ko Hazam a wasu rubuce-rubuce) dan Khalid daga kabilar Banu Kilab, wadda take daga manyan kabilun Larabawa da suka shahara da jaruntaka da sadaukarwa. An haife ta kusan shekaru biyar bayan Hijira, kuma ta rasu a ranar Juma'a 13 ga watan Jumadath-Thani shekara ta 64 bayan Hijira, bayan kisan Imam Husain (AS).
Asalinta Da Girman Danginta
Ummul Banin ta fito ne daga gidan Al Al-Wahid, wadanda suka kasance daga shugabannin Larabawa, masu daraja, jarumai, kuma shuwagabanni. An san su da jaruntaka, karfin hali, da kwarjini. Kabilar Banu Amir da Banu Kilab sun kasance daga manyan kabilun Larabawa kafin zuwan Musulunci da bayansa. Mazauninsu ya kasance a kudancin Najd a kan iyakar Hijaz. Aqeel dan Abu Talib, wanda ya kasance masani kan asalin Larabawa, ya ce game da su: "Babu wani a cikin Larabawa da ya fi karfin ubanninta, kuma babu wanda ya fi su jaruntaka."
Mahaifiyar Ummul Banin ita ce Layla 'yar Suhayl dan Amir dan Malik dan Ja'far dan Kilab. Kakar mahaifiyarta ita ce 'Amrah 'yar Tufayl, jarumin Qarzal dan Malikil-Akhram, shugaban Hawazin dan Ja'far dan Kilab. Wannan asali mai daraja da jarumta ya bayyana a cikin 'ya'yanta bayan haka.
Kuruciyarta Da Tasowarta
Kafin haihuwar Ummul Banin, mahaifinta ya yi wani mafarki mai ban mamaki. A cikin mafarkin, yana tafiya a cikin hamada sai ya ga wani mahayi mai kyau kwarai a kan wani doki fari, wanda hasken fuskarsa da girman matsayinsa suka ba shi mamaki. Sai ya ga wata jauhari ta fado a hannunsa. Mahayin ya zo wurinsa, ya gaishe shi, ya tambaye shi game da farashin jauharin da ke hannunsa. Mahaifin Ummul Banin ya amsa cewa bai san komai ba game da ita. Jauharin tana haskakawa sosai, tana kyalli a hannunsa, kuma kyawunta ya ba shi mamaki.
Da ya farka daga barcin, ya koma gidansa, inda ya bar matarsa da juna biyu. Ya nemi wani masanin fassarar mafarki, ya ba shi labarin mafarkinsa. Masanin ya tambaye shi: "Shin matarka tana da juna biyu?" Ya amsa: "I, haka ne." Sai masanin ya ce: "To, za a ba ka 'ya mace da za ta sami babban matsayi da albarka mai yawa, kuma ambatonta zai ci gaba har zuwa tsatso masu nisa."
Lokaci ya wuce, kuma ranar da aka haifi Fadimah 'yar Haram al-Kilabiyyah ta zo. A lokacin da ta girma, ta yi wani babban mafarki. Ta ga tana sallah, tana kallon sama, sai ga wata guda hudu sun fado daga tsakiyar sama cikin cinyarta. Hasken wadannan wata guda hudu ya yi matukar haske har ba ta iya kallon su. Da ta farka, ta tafi ta ba mahaifiyarta labarin. Mahaifiyarta ta ce: "Wata guda hudu suna nufin 'ya'ya maza hudu. Za ki yi aure, za’a azurtaki da 'ya'ya maza hudu da za su kasance masu albarka."
Auren Ta Da Imam Ali (AS)
Lokaci ya zo da Amiral-Mu'minin Ali dan Abi Talib (AS) ya so ya nemi aurenta. Ya tambayi dan uwansa Aqeel, wanda ya kasance masani kan asalin Larabawa da sanin kowane kabilar da asalinta, ya nemi masa mace wadda manyan jarumawan Larabawa suka haife ta, bisa bin umarnin Manzon Allah (SAW) inda ya ce: "Ku zaɓi mata masu kyau don tsatsonku, domin asali yana bayyana a cikin 'ya'ya." Sai Aqeel ya zaɓa masa Fadimah 'yar Haram daga Banu Kilab.
Imam Ali (AS) ya tafi wurin mahaifin Ummul Banin ya ce masa: "Kana da wata jauhari, ni kuma na zo in saya!" Sannan ya ci gaba da cewa: "Kana da 'ya mace mai suna Fadimah, ni kuma na zo in nemi aurenta." Mutumin ya yi mamaki, bai yarda da wannan alherin ba saboda farin cikinsa. Aure da Imam Ali (AS) kuma daga Banu Hashim, wadda ta kasance daga mafi daraja da martabar kabilun Larabawa, shi ne dan uwan Manzon Allah (SAW), kuma kowa ya san falalar Imam Ali (AS) da iliminsa da kusancinsa da Manzon Allah (SAW).
A nan mahaifiyar Ummul Banin ta tuna da fassarar mafarkin da ta yi game da jauharin, da kuma mafarkin 'yarta game da wata guda hudu. Ta ce mata: "Daga wannan asalin ne za ki haifi wata guda hudu, daga zuriyar Imam Ali (AS), wanda shi ne fassarar mafarkinki."
An yi auren Ummul Banin da Imam Ali (AS) bayan shahadar Sayyidah Fadimah Az-Zahra (AS). Wannan ya kasance a cikin mafi tsananin yanayi da wahala ga Ahlul Bayt (AS). Imam Ali (AS) ya kasance ana ci zarafinsa, an kwace masa hakkinsa, kuma an yi masa makirci kala-kala. Yawancin lokacinsa yana zama a gida ne. Sayyidah Zainab (AS) ta ba da labarin wani abu mai raɗaɗi a wannan lokacin: wani mutum ya wuce kusa da gidansu ya ce "Assalamu Alaikum." Sai Sayyidah Zainab ta yi mamaki ta ce: "Abin mamaki! Shin akwai wanda ya rage a cikin wannan al'umma da zai gaishe mu?" wannan yana nuna tsananin halin kadaice da iyalan Annabi (s) suka shiga bayanasa yadda al’ummarsa suka juyawa iyalansa da ya bari amana.
A cikin wannan mawuyacin lokaci ne Ummul Banin ta shiga wannan iyali, ta shiga wannan babban aikin shirye-shiryen Karbala da taimakon Imam Husain (AS).
Halayenta Da Dabi'unta
Ummul Banin ta kasance mace mai karfin hali wacce ba ta rasa jaruntaka, kwarjini, mutunci, da daukaka ba. Kamar yadda ruwayoyi suka ambata, ta kasance doguwa, mai faffadar kafada, tana da daukaka. Amma duk wannan girman daukakar yana juyawa zuwa tawali'u a gaban Ahlul Bayt (AS). Wannan daidaito a cikin halinta abin mamaki ne!
Ta kasance mai tawali'u a gaban Amir al-Mu'minin (AS), mai sadaukarwa, kuma mai hidima ga Ahlul Bayt (AS). Lokacin da ta auri Imam Ali (AS), ta tsaya a kofar gida ba ta shiga ba, ta ce: "Ba zan shiga ba har sai Imama Hasan da Husain sun ba ni izini," duk da cewa sun kasance kanana a lokacin. Ba ta shiga ba har sai sun ba ta izini.
Ta kasance mata mai girma wadda ta yi kokarin rage radadin da bakin cikin Imam Ali (AS). Ta kasance uwa mai girma kuma, tana tausaya wa Imam Hasan da Husain (AS), tana kokarin rage musu bakin cikin rashin mahaifiyarsu Az-Zahra (AS). Tana kula da Sayyidah Zainab (AS) da kulawa ta musamman da ba ta da misaltuwa.
Ta kasance tana kallon 'ya'yan Az-Zahra (AS) a matsayin amana a hannunta. Ta yi hidima ga hudu daga Ma'asumai: Amir al-Mu'minin Ali (AS), Imam Hasan, Imam Husain, da Sayyidah Zainab (AS).
Ta yi tarbiyyar Abal Fadl-Abbas (AS) a kan kaunar dan uwansa Imam Husain (AS) da shaukinsa, kuma ta yi masa ado da cewa ya kasance mai fada a gaban Imam Husain (AS) kuma ba shi da wata manufa a rayuwa face taimakon Imam Husain (AS). Haka kuma ya taso a kan kaunar 'yar uwarsa Zainab (AS) da dogaro mai zurfi da ita.
Wata rana ta ce wa Amir al-Mu'minin (AS): "Ya Abal-Hasan, ka kira ni da sunana da aka sani (Ummul Banin), kada ka ambaci sunana (Fadimah)." Sai Imam (AS) ya tambaye ta: "Me ya sa?" Ta ce: "Ina tsoron Imam Hasan da Imam Husain su ji, sai zuciyarsu ta karaya, kuma zuciyarsu ta tsage saboda jin ambaton sunan mahaifiyarsu (Fadimah)." Wace mace ce mai girma, mai imani, mai hakuri, mai kyau, kuma mai ladabi kamar wannan?
Jaruntakar 'Ya'yanta A Karbala
Ta Haifi 'Ya'ya Maza Hudu Daga Imam Ali (AS):
1. Al-Abbas dan Ali (an haife shi 4 Sha'ban 26 AH) - wanda aka fi sani da "Saqqa" (mai ba da ruwa) kuma shi ne mai rike da tutar Imam al-Husain (AS).
2. Abdullah dan Ali - shekarunsa ashirin da biyar a ranar Karbala.
3. Uthman dan Ali - shekarunsa ashirin da uku a ranar Karbala.
4. Ja'far dan Ali - shi ne mafi karami a ranar Karbala.
Dukansu sun yi shahada tare da Imamal-Husain (AS) a waki'ar Karbala ranar Ashura. Babu wanda ya rage daga cikinsu sai Abbas (AS) wanda shima a karshe yayi shahada.
Ta tarbiyyantar da Abbas (AS) a kan jaruntaka da sadaukarwa. A ranar Ashura, ya nuna jaruntaka da ba a taba gani ba. Ya kasance mai rike da tutar Imam Husain (AS), kuma ya yi kokarin kawo ruwa ga 'ya'yan Imam Husain (AS) da sauran yara. Amma makiya suka yanke masa hannaye biyu a wannan yunkuri, amma ya ci gaba da gwagwarmaya har ya yi shahada.
Lokacin da yayi shahada Abbas, duk maganarsa da Imam Husain (AS) ta kasance game da Zainab. Ya rika cewa: "Ina ba ka wasiyya da Zainab... Ina ba ka wasiyya da wannan 'yar Gabas din..." Idanunsa daya na zubar da jini, dayan kuma kibiya ta tsaya a ciki, yana ba da wasiyya yana tunanin Zainab. Imam Husain (AS) ya ce masa: "Kana kuka ya Abal-Fadl?" Sai ya amsa: "Wallahi ba na kuka don kaina sai dai ina kuka saboda abin da zai faru da 'yar uwanmu Zainab."
Wannan shi ne sakamakon tarbiyyar da Ummul Banin ta yi wa 'ya'yanta: ta tarbiyyantar da su a kan kaunar Ahlul Bayt (AS), sadaukarwa ga Imamal-Husain (AS), da kuma girmama 'yar uwarsu Zainab (AS).
Jaruntaka Da Juriya Bayan Karbala
Bayan waki'ar Karbala da kisan Imamal-Husain (AS) da 'ya'yanta hudu, Ummul Banin ta nuna juriya da hakuri mai ban mamaki. An ruwaito cewa da labarin kisan Imama-Husain (AS) ya isa gareta ranar Ashura, sai ta shaƙe da kuka, tana kuka na mace mai cike da bakin ciki, safe da yamma, tana nuna jimaminta da bakin cikinta. Game da irin wannan mutum ne mai kuka ya kamata a yi kuka, kuma masu kuka su yi kuka.
Lokacin da Sayyidah Zainab (AS) ta dawo Madina bayan kisan Imamul-Husain (AS) da dawowa daga kangon, kuma idanunta suka sauka kan Ummul Banin, sai ta yi kururuwa: "Ya dan uwana! Ya Abbas!" Sai Ummul Banin ta amsa: "Ya dana! Ya Husain!"
Sayyidah Zainabul-Kubra (AS) ta ziyarce ta bayan dawowarta Madina don ta'aziyya da ita game da 'ya'yanta hudu. Haka kuma tana ziyartar ta a ranakun Idi.
An ruwaito cewa a ranar tashin kiyama, Sayyidah Zahra (AS) za ta fito daga karkashin mayafinta da hannaye biyu da aka yanke, wadanda hannayen Abul-Fadl Abbas (AS) ne, kuma za ta ce: "Ya Adali, Ya Hakimi, ka yi hukunci a tsakanina da wadanda suka yanke wadannan hannaye biyu."
Wafatinta:
Ummul Banin ta rasu a ranar Juma'a 13 ga watan Jumadath-Thani shekara ta 64 bayan Hijira, bayan kisan Imamul-Husain (AS), kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna. An binne ta a Madina, kuma kabarinta na zama wurin ziyara ga masu kaunarta.
Abin Koyi Ga Iyaye:
Rayuwar Ummul Banin (AS) Tana Da Darussa Da Yawa Ga Iyaye Musamman Mata:
1. Tarbiyyar 'ya'ya a kan kaunar Ahlul Bayt (AS): Ta tarbiyyantar da 'ya'yanta a kan kaunar Imam Husain (AS) da sadaukarwa gare shi. Ba ta ba su wata manufa a rayuwa face taimakon Imamul Husain (AS).
2. Juriya da Hakuri: Ta nuna juriya mai ban mamaki bayan shahadar 'ya'yanta hudu. Ba ta yi kuka don son rai ba, amma ta yi kuka don Imam Husain (AS) da Ahlul Bayt (AS).
3. Tawali'u da Daraja Kai: Ta kasance mace madaukakaiya mai Daraja kanta da kwarjini, amma duk wannan dabi’ar ta ta juya zuwa tawali'u a gaban Ahlul Bayt (AS). Ta kasance mai hidima ga Ahlul Bayt (AS).
4. Kyakkyawar Kulawa ga 'Ya'yan Wani: Ta kula da 'ya'yan Sayyidah Fadimah Az-Zahra (AS) fiye da 'ya'yanta, tana mai da su gaba a kan 'ya'yanta, don ta biya musu bashin bakin cikin da suka samu na rashin mahaifiyarsu.
5. Sadan da Zumunci: Ta kula da Sayyidah Zainab (AS) da kulawa ta musamman, kuma ta tarbiyyantar da Abbas (AS) a kan kaunar 'yar uwarsa.
6. Imani da Ibada: Ta kasance mai yawan ibada, mai tawakkali ga Allah, kuma mai yawan addu'a.
7. Matsayin da Allah Ya Ba Ta: Allah ya ba ta matsayi mai girma saboda imaninta da ayyukanta. Duk wanda ya koma ga Allah ya roke shi da hakkinta, za a biya bukatarsa, muddin ba ta haramtu ba ko kuma ta saba wa nufin Allah.
Kammalawa:
Sayyidah Fadimah Ummul Banin (AS) ta kasance abin koyi ga dukkan musulmai, musamman mata. Ta nuna yadda mace za ta iya zama mai juriya da kwarjini a waje, amma mai tawali'u da biyayya a gidan Ahlul Bayt (AS). Ta nuna yadda uwa za ta iya tarbiyyantar da 'ya'yanta a kan kaunar Ahlul Bayt (AS) da sadaukarwa ga addini. Ta nuna yadda mace za ta iya jure wa mafi tsananin wahala da hakuri da imani.
'Ya'yanta hudu sun yi shahada a Karbala tare da Imam Husain (AS), kuma sun bar misali na jaruntaka da sadaukarwa da ba a taba gani ba. Al-Abbas (AS) musamman ya zama alama ta jaruntaka da aminci ga Imam Husain (AS) da 'yar uwarsa Zainab (AS).
Rayuwar Ummul Banin (AS) tana koya mana cewa: mace mai imani da hakuri za ta iya jure wa duk wani wahala don Allah da Ahlul Bayt (AS). Tarbiyyar da ta yi wa 'ya'yanta ta kasance tushen jaruntakarsu a Karbala. Kuma juriyarta bayan shahadar 'ya'yanta ta kasance abin koyi ga duk uwaye da suka rasa 'ya'yansu a fagen jihadi.
A karshe, rayuwar Ummul Banin (AS) tana koya mana cewa mace mai imani za ta iya jure wa mafi tsananin wahala don Allah da Ahlul Bayt (AS). Ta rasa ‘ya’yanta hudu a Karbala, amma ba ta yi kuka don son rai ba; ta yi kuka don al-Husain (AS) da Ahlul Bayt (AS). Ta zama abin koyi ga kowace uwa da ke son tarbiyyantar da ‘ya’yanta a kan kaunar Ahlul Bayt (AS) da sadaukarwa ga addini. Muna rokon Allah ya girmama ta, ya karbi ayyukanta, ya sanya mu dace da bin misalinta, kuma ya hada mu da ita da Ahlul Bayt (AS) a ranar tashin kiyama da cikin Aljannah. Amin Ya Rabbal Alameen.
Allah ya girmama ta, ya karbi ayyukanta, ya sanya ta cikin matan da suka sami babban matsayi a gidan Ahlul Bayt (AS) ya sanyamu a a ceton Annabi da iyalansa tsarakaka da Cecenta da ‘yayanta masu daraja.
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