Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Birgediya Yahya Saree, mai magana da yawun sojojin Yemen, a yau Litinin, ya bayyana cewa hare-haren da Saudiyya ta aki ta sama sun shafi motocin bas da hanyoyin jigilar kaya na jama'a a yankin Ma'abq na gundumar Al-Maqatirah a lardin Lahj.
Birgediya Saree ya bayyana cewa an gudanar da kai ta’addancin ne da hare-hare ta sama guda takwas inda aka yi amfani da bama-bamai na Amurka nau'in "GBU-49" da "GBU-12", abin da ya kai ga shahadar gwamman ‘yan kasa da jikkatar fararen hula da dama.
Mai magana da yawun sojojin Yemen ya nanata cewa "wannan mummunan laifi ba zai wuce ba tare da martani da hukunci ba."
Wakilin Al-Mayadeen ya ba da labarin cewa jiragen yaƙin Saudiyya sun kai jerin hare-hare kan yankuna daban-daban a lardunan Lahj da Taiz a kudancin Yemen.
A lardin Al-Hudaydah a yammacin Yemen kuma, kamfanin dillancin labarai na Yemen "Saba" a San'a ya bayyana shahada da raunata fiye da mutane 30 a wani adadi na wucin gadi, sakamakon hare-haren sama na Saudiyya kan ginin sadarwa a lardin.
Ma'aikatar lafiya ta San'a ta kuma tabbatar da raunata yara biyu da mummunan rauni sakamakon harin jiragen Saudiyya kan yankin Al-Qahqah na gundumar Al-Masrakh a lardin Taiz.
Sojojin Saudiyya kowace rana suna kai gwamman hare-hare ta sama kan lardunan Yemen da dama, suna kai hari kan wuraren fararen hula da muhimman cibiyoyi da ababen more rayuwa na ƙasar, a lokacin da sojojin Yemen ke mayar da martani ta hanyar kai hari kan wuraren makamashi da filayen jirgin sama da gine-ginen soji cikin ƙasar Saudiyya, da kuma murkushe tarukan sojojin hayar Riyadh a Yemen.
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