Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Abin da fagen Iran da mashigar Hormuz ke fuskanta yana tabbatar da cewa ma'aunin ƙarfi a yankin ya shiga wani sabon mataki wanda babban taken sa shi ne daidaiton dabarun da fin karfi mai tasiri, inda Tehran kowace rana ke tabbatar da iyawarta wajen kare muradunta da tilasta a girmama ikonta a gaban duk matsin lamba da ƙalubale.
Fagen Iran da yankin mashigar Hormuz mai muhimmanci suna fuskantar wani mataki mai jawo hankali da sabbin abubuwa masu sauri a matakan soji da siyasa, waɗanda ke nuni a fili ga ƙarfin matsayin Iran da kwarewar jagorancinta wajen gudanar da rikice-rikice cikin hikima, da kuma aiwatar da sabbin ma'aunin fifiko da ke sake zana ka'idojin fuskantar juna a yankin da ya fi muhimmanci a duniya.
An bayyana kwarewar fagen daga na sassan sojin Iran a manyan fannoni da dama waɗanda suka tabbatar da cikakken shirin su wajen kare ikon ƙasa:
Sarrafa Dabarun Kan Mashigar Hormuz: Sojin ruwa na ci gaba da tabbatar da babban ingancinsu wajin gudanar da mashigar ruwa mafi muhimmanci a duniya, inda sabbin abubuwan da suka faru — wato yadda yankin ya tunkari haɗarin nakiyoyi da tabbatar da hanyoyin jigilar ruwa — suka aika tsayayyen saƙonni kan karfin daidaita tafiyar jigilar ruwa da martani ta gaske ga nau'ikan matsin lamba da killacewar teku.
Fifiko na Fasaha na Kariyar Samaniya: Na’urorin kariyar soji da Rundunar Kare Juyin Juya Hali sun kaddamar da fitattun nasarori wajen tunkarar maƙasudan maƙiyi, waɗanda suka haɗa da lura da lalata jirage marasa matuƙa na leƙen asiri da kai hari na zamani (nau'in "MQ-1" da Lucas) a sararin kudancin ƙasar da saman ruwan tekun Farisa da mashigar Hormuz, abin da ke tabbatar da fargawar shirin yaƙin su.
Faɗakarwa da Haɗin Kan Cibiyoyi: Ƙoƙarin soji ya kasance tare da cikakken shiri da na fagen daga na da'irori da hukumomin zartarwa a larduna da yankunan kudancin da ke da muhimmanci, kamar lardin Hormozgan da tsibirin Qeshm, domin tabbatar da ci gaban kwanciyar hankali da samar da cikakkiyar kariya.
Abubuwan da suka faru a jere sun nanata ƙarfin da gwagwarmaya na matsayin siyasa da diflomasiyyar Iran, wadda ake gudanarwa da babban ƙwarewa ta jagorancin siyasa da na majalisa da ma'aikatar harkokin waje, wanda ke bayyana a fannoni da dama na dabarun:
1. Gudanar Da Yaƙin "Rashin Daidaiton Karfin Tattalin Arziki ": Tehran ta yi amfani da matsayinta na yanayin ƙasa da gogewa mai yawa, abin da ya yi nasarar ɗaga farashin duk wata kasada ko matsin lamba na soji mai yiwuwa zuwa matakin da abokan hamayya ba za su iya jurewa ba, ta yadda ta juya daga matsayin kare kai na gargajiya zuwa aiwatar da sharuɗɗan dabarun a fagen daga.
2. Dakile Manufar Matsin Lamba Mafi Tsanani: Duk da tarayyar ƙarfin kasashen Yamma da kasancewar rundunonin soji da jiragen ruwa masu ɗaukar jirage a yankin, motsin diflomasiyya mai ƙwazo (ta hanyoyin yankin da masu shiga tsakani) ya tabbatar da cewa Tehran ce ke riƙe da ƙaddamarwa kuma tana ƙin miƙa wuya ga barazana, tare da barin ƙofar tattaunawa a buɗe da sharadin girmama ikon ƙasa da kawar da takunkumai akanta.
3. Haɗin Kan Cikin Gida da Musanta ƙarairayi: Jagorancin Iran ya nuna babban kwarewa wajen fallasa ƙaryar yaƙin farafaganda na watsa labaran kasashen Yamma da kifar da iƙirarinsu, yana mai nanata koyaushe cewa kwanciyar hankalin yankin yana da alaƙa da kawo ƙarshen tsanantawa da kawar da killacewa da aka sanya kan tashoshin jiragen Ruwan Iran.
Abin da fagen Iran da mashigar Hormuz ke fuskanta yana tabbatar da cewa ma'aunin ƙarfi a yankin ya shiga wani sabon mataki wanda babban taken sa shi ne daidaiton dabarun da fin karfi mai tasiri, inda Tehran kowace rana ke tabbatar da iyawarta wajin kare muradunta da tilasta a girmama ikonta a gaban duk matsin lamba da ƙalubale.
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