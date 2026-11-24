Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Hasumiyar ita ce mafi tsayin gini a Riyadh, tana da benaye 80 kuma tsawonta ya kai kusan mita 385. Wani ma'aikaci a cibiyar kuɗin ya bayyana cewa motocin gudanarwar sun yi ta yawo a yankin suna gargaɗi ga mutane ta lasifika da su nemi mafaka. Har yanzu hukumomin Saudiyya ba su bayyana kakkabo wani makami mai linzami ko jirgi maras matuƙi a Riyadh ba kuma Hukumar Kare Fararen Hula ba ta fitar da gargaɗi ta wayoyin hannu ga mazauna ba. San'a ma ba ta ɗauki alhakin sabon harin ba tukuna.
Harin da ya faru ranar Alhamis da ta gabata ya haifar da farfasa tagogi a benaye da dama na hasumiyar, inda Hukumar Kare Fararen Hula ta Saudiyya ta bayyana kan dandalin "X" cewa wata hasumiya a cibiyar kuɗi ta Riyadh ta fuskanci hari kuma ta dora alhakin kan San'a, tana mai nuni da barna ta kayan aiki a benaye da dama na hasumiyar da gine-ginen da ke kusa ba tare da an sami raunuka ba.
Duk da cewa sanarwar ba ta tantance ginin da aka kai wa hari ba, ta haɗa hoton da ya nuna hasumiyar hedkwatar asusun zuba jari na jama'a tare da barna ga fuskar ta ta gilashi. Wani shaida ya gaya wa AFP cewa an farfasa manyan sassan fuskar hasumiyar kuma an lalata gine-ginen zama a yankin da ke kewaye. Hukumomin Saudiyya a wancan lokacin sun nuna matuƙar Allah-wadai da waɗannan hare-haren kuma sun nanata ba a sami raunuka ba.
Cibiyar kuɗi ta Sarki Abdullah ta ƙunshi manyan gine-gine da shaguna na alfarma da wurare koreye, ban da hedkwatar kasuwar hannun jari ta Saudiyya da asusun zuba jari na jama'a, tare da manyan kamfanonin Saudiyya da cibiyoyin ƙasa da ƙasa.
Asusun zuba jari na jama'a, wanda yariman mai jiran gado Mohammed bin Salman ke jagoranta, yana daga cikin fitattun asusun arziki na ƙasa a duniya, yana kula da kadarori da darajarsu ta zarce dala biliyan 900, kuma yana daga cikin manyan kayan aikin da masarautar ke dogaro da su wajen bambance tattalin arzikinta.
A yanayin ci gaban hare-hare, ma'aikatan yawancin manyan kamfanoni a Riyadh suna aiki daga nesa tun ƙarshen Satumba, a daidai lokacin da hare-haren San'a kan ƙasar Saudiyya ke tsananta, waɗanda ke zuwa ne a matsayin martani ga hare-haren Saudiyya da ke shafar fararen hula da mazauna Yemen.
San'a Ta Tsananta Hare-Harenta
Cikin makonnin da suka gabata, San'a ta tsananta hare-harenta kan filayen jirgin sama da wuraren makamashi da wuraren soji da ababen more rayuwar mai na Saudiyya, a masarautar da ita ce babbar mai fitar da ɗanyen mai a duniya. Wani hari da ya shafi filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na King Khalid a Riyadh cikin watan Oktoba ya haifar da dakatar da jirage na makonni biyu.
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