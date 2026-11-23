Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Majiyoyin sun ce shawarar aikin horo na ƙasashe da yawa har yanzu tana fuskantar cikas na doka a Amurka da shakku daga wasu sassan sojin Siriya. Idan ake ci gaba da shi, Siriya na iya ganin komawar wasu 'yan sojin Amurka a shekara mai zuwa, shekara ɗaya kacal bayan janye aikin da ya shafe shekaru goma a can.
Majiyoyi huɗu sun bayyana cewa shirin farko zai mai da hankali kan horo kan kawar da nakiyoyi da sauke da harsasai cikin aminci, amma idan ya yi nasara zai iya zama abin koyi ga faɗin haɗin gwiwa. Wata majiya da ta shiga cikin tattaunawar ta ce tsarin da aka gabatar zai kuma haɗa da mutane daga kusan ƙasashe 15 ƙawayen Amurka, ciki har da Biritaniya, Faransa, Jamus, Ostiraliya, Saudiyya da UAE. Daga cikin zaɓuɓɓukan da ake nazari akwai horar da sojojin Siriya a Jordan da Siriya, wataƙila daga watan Maris, tare da iyakar shigar sojin Amurka.
Tsarin na iya kuma haɗa da Cibiyar Ƙasa ta Siriya ta Yaƙi da Nakiyoyi a matsayin hanyar sauƙaƙe haɗin gwiwa. Shawarar ta haɗa da gina kan aikin abin da ake kira cibiyar daidaitawa ta Damascus da aka kafa a shekarar da ta gabata a Jordan don sauƙaƙe haɗin gwiwa tsakanin hukumomin Siriya da sojojin Amurka da ƙawayen yankin.
Mai magana da yawun hedkwatar rundunar tsakiya ta sojin Amurka, Tim Hawkins, ya gaya wa Reuters cewa "cibiyar na ci gaba da aikinta wajen tallafawa Siriya mai kwanciyar hankali, haɗaɗɗiya mai zaman lafiya, kuma ba a yanke shawara ta ƙarshe ba tukuna kan tsarinta na gaba da ayyukan da za ta mai da hankali a kai." Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ta Amurka ya ce "Washington tana maraba da kasancewar abokin tarayya a Damascus mai jajircewa wajen tunkarar ƙungiyar Da'ish." Ma'aikatar tsaron Siriya ba ta amsa buƙatar Reuters don sharhi ba.
Kamfanin dillancin labarai na Siriya ya ba da rahoton cewa ministan tsaron Siriya, Murhaf Abu Qasra, ya gana da kwamandan "Aikin Ƙuduri Mai Ƙarfi," Admiral Liam Hollin, a Damascus ranar 12 ga Nuwamba da ake ciki inda wata majiya ta soji ta Siriya ta ce ganawar ta haɗa da tattaunawa kan tsarin daidaitawa na ƙasashe da yawa da aka gabatar, da shirye-shiryen horar da sojojin Siriya kan kawar da nakiyoyi da kakkabe harsasai, ban da taimako maras takamaiman a fannin tsaron iyaka. Game da kuɗin da za’a kashe kuwa, majiyoyi biyu sun ce jami'an Amurka suna nazarin yiwuwar amfani da kuɗin da ya rage daga "Aikin Ƙuduri Mai Ƙarfi" don tallafawa shirin. Ɗaya daga cikinsu ya kiyasta kuɗin da ake da shi kusan dala miliyan 200.
Reuters ta ƙara da cewa duk da cewa Washington ta ɗaga faɗin takunkumin tattalin arziki da aka sanya kan Siriya a watan Disamba 2025, ta cire sunanta daga jerin ƙasashen da ke tallafawa ta'addanci a watan Agustan 2026, kuma ta sauƙaƙa ƙuntatawa kan fitar da makamai da ayyukan tsaro a watan Oktoba, abin da ya ba da damar nazarin lasisi bisa ga kowace harka, har yanzu akwai cikas daga ɓangarorin biyu da ke hana haɗin gwiwar soji kai tsaye.
A Amurka, dokar da aka fi sani da "Dokokin Leahy" ta hana bayar da wani taimakon Amurka ga rundunonin tsaron ƙasashen waje idan akwai ingantattun bayanai da ke nuni da aikata munanan keta haƙƙin ɗan adam. Majiyoyi biyu sun gaya wa Reuters cewa "jami'an Amurka za su buƙaci tabbatar da tarihin ɓangarorin Siriya da za su amfana kafin bayar da kuɗi." A ɓangaren Siriya, majiyoyin sun ce wasu jami'ai a ma'aikatar tsaro suna nuna shakku kan barin sojojin Amurka su shiga cibiyoyin ma'aikatar da wurarenta "abin da ke rikitar da ƙoƙarin tsara shirye-shiryen horo."
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