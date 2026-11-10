Netanyahu: Nan Ba Da Jimawa Ba Za Tilasta Mu Amincewa Da Iran A Matsayin Ƙasa Mai Nukiliya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Benjamin Netanyahu, firaministan gwamnatin Sahayoniya, a yau ya yi iƙirarin cewa wannan gwamnatin nan ba da jimawa ba za a matse ta don karɓar Iran a matsayin ƙasa mai nukiliya a matsayin abin da ya riga ya faru.
An gabatar da wannan iƙirarin ne a lokacin da Iran ta sha bayyana cewa ba ta bukatar kera makaman nukiliya kuma shirinta na nukiliya na cikakken zaman lafiya ne. Duk da haka, firaministan gwamnatin Sahayoniya na ci gaba da nanata cewa shirin nukiliya na Iran yana kan hanyar kera makami.
A watan Yuni na shekarar da ta gabata kuma cikin yaƙin kwanaki 12, Amurka da gwamnatin Sahayoniya tare da kai hari kan wuraren nukiliya na Iran da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa, sun yi iƙirarin cewa sun lalata shirin nukiliya na Iran. Watanni da yawa bayan haka kuma cikin yaƙin kwanaki 40, an sake kai hari kan wuraren nukiliya na Iran kuma gwamnatin Amurka da Sahayoniyawa sun sake yin iƙirarin cewa sun lalata shirin nukiliya na Iran gaba ɗaya. Amma bayan yaƙin, gwamnatin Trump ya yi duk ƙoƙarinsa wajen hana Iran ci gaba da shirinta na nukiliya, ko da yake Tehran ba ta taɓa yarda da wannan buƙata ba.
Netanyahu a ci gaba da jawabinsa ya ce: Iran na ci gaba da shirinta na nukiliya kuma hanya ɗaya kawai don kawar da wannan barazana ita ce kifar da tsarin Iran.
Netanyahu a lokacin da yake magana kan mafarkinsa na kifar da tsarin Iran, a zaɓen da ya gabata a yankunan da aka mamaye, jam’iyyar sa ba ta iya samun rinjayen kuri'u ba kuma a halin yanzu yana fuskantar yiwuwar ƙarshen wa’adinsa a matsayin firaministan gwamnatin Sahayoniya.
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