Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Sojojin Yemen sun bayyana cewa a matsayin martani ga hare-haren ta’addancin Saudiyya masu ci gaba kan al'ummar Yemen — wanda na ƙarshe shine mummunan harin kan masu saye da sayarwa a kasuwar Al-Hadarah a Taiz da jiragen yaƙi da bama-baman GBU-12 na Amurka da kuma lalata wani ƙauye gaba ɗaya a gundumar Bani Hushaysh da bama-baman GBU-12 da GBU-38 na Amurka — sun gudanar da ayyukan soji huɗu.
Bisa ga sanarwar sojojin Yemen, aikin farko sun kai hari kan filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Khalid da wasu cibiyoyin tura mai a layin gabas zuwa yamma a babban birnin Saudiyya, Riyadh, inda harin ya samu wuraren kai tsaye kuma ya haifar da gobara da barna a wuraren da aka kai wa harin.
Aikin na biyu sun kai hari kan kamfanin Aramco a Buayq kuma da taimakon Allah ya cimma manufofinsa.
Aikin na uku sun kai hari kan tarukan soji na Saudiyya wanda jami'in Saudiyya Badr Al-Harbi ke sa ido a kai, a gundumomin Al-Mudaribah da Ras Al-Arah kuma ya sanadin mutuwar gwammai da jikkatar wadansu.
Aikin na huɗu sun kai hari kan cibiyar kuɗi a babban birnin Saudiyya, Riyadh, a matsayin martani ga kai hari kan yara da mata da saudiyya ta yi.
Sojojin Yemen sun yi gargaɗi ga duk masu zuba jari da kamfanoni da kada su ajiye dukiyoyinsu a Saudiyya kuma sun ba su shawara da su mayar da dukiyoyinsu zuwa ƙasashe masu zaman lafiya da aminci; domin Saudiyya har zuwa ƙarshen hare-harenta da killacewara kan Yemen, ƙasa ce maras aminci ga zuba jari.
Sojojin Yemen sun kuma nanata cewa sabon iƙirarin maƙiyin Saudiyya na cewa Yemen ta kai hari kan bututun gabas zuwa yamma a Madina Munawwara, ƙarya ce babba; ayyukanmu sun kai hari kan bututun gabas zuwa yamma a babban birnin Saudiyya, Riyadh, ba a Madina Munawwara ba.
A ƙarshen wannan sanarwa an nanata cewa sojojin Yemen za su ci gaba da ayyukansu cikin ƙasar Saudiyya kuma a cikin tsarin aiwatar da ma'aunin "Killacewa da Killacewa da tsanantawa da tsanantawa" da kai hari kan tarukan da jami'an Saudiyya har sai an dakatar da kai hare-hare kuma an kawar da killacewa daga ƙasar.
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