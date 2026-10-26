Iran: Zakaran Nauyin Kokawa Ta Duniya Ya Miƙa Lambar Yabo Ta Ga Imam Reza (A.S)

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Fardin Hedayati, wakilin nauyin kilogram 130 na Iran, a gasar kokawar Greco-Roman ta zakarun duniya 2026 a Astana na Kazakhstan, mintuna kaɗan da suka wuce bisa fifiko a jere da samun maki a cikin sakan din farko sannan da wani kasa da biyu ta hanyar jefar da abokin hamayyarsa na Hungary wajen dandalin cikin sakan 42 ya yi fifiko kan ƙarfin abokin hamayyarsa tare da sanya kambun zakaran nauyin nauyi na duniya a kansa.
Fardin Hedayati bayan samun lambar zinariya ta nauyin kokawar Greco-Roman ta zakarun duniya ya bayyana: komai taimakon Allah ne kuma taimakonsa ya lullubeni don in sa rigar ƙungiyar ƙasa. Ina sumbantar hannun kowa, musamman Hassan Rangraz wanda ya kasance kamar uba tare da mu. Dukkan ababen kaunarmu sun yi mana babban ƙoƙari.
Ya ci gaba da cewa: kusan kwanaki 15 da suka gabata na yi wata ƙaramar tiyata kuma na yi angiography na zuciya. Taimakon Allah ya lullubeni don in iya yin mafi kyawun kokawata da faranta wa al’umma rai.
Hedayati tare da yin nuni da alƙawarinsa na samun lambar zinariya ya ce: kusan wata ɗaya da ya gabata mun ziyarci haramin Imam Reza (A.S) kuma na yi niyya cewa idan na sami lambar yabo, zan miƙa ta ga Imam Reza (A.S).
Wanda ya sami lambar zinariya ta nauyin nauyi na kokawar Greco-Roman ta duniya ya ci gaba da godiya ga goyon bayan shugaban hukumar da babban kocin ƙungiyar ƙasa ya ce: dole in gode wa Alireza Dabir da Hassan Rangraz. Su da kansu suka yi dukkan ayyukan kuma suka ɓoye wannan al'amari.
Rikodin Lambar Zinariya Mafi Sauri A Tarihin Kokawa
Fardin Hedayati, wakilin nauyin kilogram 130 na Iran a gasar kokawar Greco-Roman ta zakarun duniya 2026, da wani wasan kwaikwayo mai ban mamaki da kayar da Dávid Viték na Hungary cikin ƙasa da minti ɗaya, ya sami lambar zinariya ta nauyi ta duniya. A wasan ƙarshe da samun maki a jere, jefar da abokin hamayyarsa daga dandali sau biyu, cikin sakan 42 ya sami nasara. Hedayati a jimillar wasanninsa biyar, ciki har da wasan ƙarshe, ya sami maki 38 kuma ba tare da ya bar ko maki ɗaya ba, ya zama zakaran duniya; rikodin da ba a saba gani ba wanda jimillar lokacin kokawarsa ya kai kusan mintuna biyar.
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