Gaza: Fararen Hula Falasdinawa Biyar Su Kai Shahada A Sabbin Hare-Haren Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga rahotanni, wani harin jirgin mara matuki na Isra'ila ya kashe wani ɗan ƙasar Falasdinu kuma ya raunata wasu a yankin al-Mawasi na Khan Yunis, a kudancin Gaza.
Wani harin jirgin maras matuki a Deir al-Balah, tsakiyar Gaza, ya kashe Mohamed Abu Hammad mai shekaru 14 kuma ya raunata wasu da dama, ciki har da wata yarinya da ke cikin mawuyacin hali.
Sannan Wani ƙaramin yaro kuma ya jikkata sakamakon harbin bindiga na Isra'ila a Deir al-Balah.
A wani harin da jirgin sama ya kai hari ga wani tantuna da ke ba da mafaka ga iyali da suka rasa gidajensu a unguwar al-Tuffah, inda ya kashe mutane biyu kuma ya raunata wasu.
Sannan an kai wani shahidi zuwa asibiti bayan wani harin jirgi maras matuki kusa da Makarantar Dar al-Arqam a unguwar al-Tuffah.
A lokaci guda, an bayar da rahoton ayyukan soji da yawa, ciki har da harbin bindiga, harbin manyan bindigogi, tashin jiragen marasa matuki, da rushewar gine-gine, a wasu yankunan Gaza a yau.
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