Nazari: Dubi Cikin Abinda KE Faruwa A Faransa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Faransa tun ƙarshen Satumba tana fuskantar guguwar zanga-zanga wadda ta fara daga makarantun sakandare, bayan da ɗalibai suka fito kan tituna suna nuna adawa da ƙarancin malamai, cunkoson azuzuwa, lalacewar wasu gine-ginen ilimi, tsayin sa'o'in karatu, da abin da suke ganin koma baya a matakin ilimin gama gari.
Cikin ƙasa da makonni biyu, yunkurin zanga-zanga ya yaɗu daga unguwannin talakawa na kewayen Paris zuwa biranen Faransa da dama, kuma adadin makarantun da abin ya shafa ya kai fiye da makarantu 1,000, kafin zanga-zangar ta juya zuwa wani yunkuri na ƙasa wanda ɗalibai da malamai da iyaye da ƙungiyoyin ma'aikata suka shiga.
A ranar 6 ga Oktoba, ma'aikatar cikin gida ta kiyasta adadin waɗanda suka shiga cikin yunkurin kusan 266,000, yayin da adadin waɗanda aka tsare tun farkon zanga-zangar ya zarce mutane 6,000, yawancinsu ƙananan yara.
Wannan yunkuri a farkonsa ba zanga-zanga ba ne kan ƙaura ko addini ko siyasar waje, a'a magana ce kan wata bayyananniyar matsala ta cikin gida da ta shafi ayyukan jama'a da makomar tsatso da ke jin cewa ƙasar da ya kamata ta shirya masa amintacciyar hanya zuwa jami'a da aiki ba ta ma samar masa da muhimman sharuɗɗa cikin makaranta ba.
Yayin da zanga-zangar ta yaɗu, wasu batutuwa da suka shafi talauci da bambancin zamantakewa da 'yan sanda da makomar matasa suka shiga cikinta, har makarantar ta juya daga wurin ilimi zuwa fagen tattaruwa da wajen bayyana abunda ke damun al’umma kan gwamnati da al'umma da makoma.
A nan ne muhimmancin yanayin Faransa ke farawa, domin rikicin makarantar ba za a iya raba shi da rikicin gwamnatin da ke ba da kuɗinta ba. Faransa tana son kiyaye tsarinta na zamantakewa, a lokaci guda kuma tana fuskantar bashi na gama gari mai yawa da matsin lamba kan kasafin kuɗi, tana son ƙara kuɗin tsaro a cikin wani yanayi da kasashen Turai suka shiga mai rikicewa, tana shiga cikin tallafawa Ukraine, kuma tana tunkarar sakamakon yaƙe-yaƙe a Gabas ta Tsakiya da ƙaruwar farashin makamashi.
Don haka, tambayar da zanga-zangar ke gabatarwa, ko da ɗalibai ba su tsara ta da wannan harshe ba, tana da alaƙa da ikon gwamnati na ci gaba da bayar da irin waɗannan alkawura a cikin duniyar da kuɗin tsaro da makamashi da yaƙi ya fi girma sosai.
A Faransa musamman, wataƙila darasi mafi muhimmanci shi ne cewa gwamnati ba za ta iya magance rikicin makaranta da matsalar tsaro ba, ba za ta iya magance rikicin tattalin arziki da bukatu na asali ba, kuma ba za ta iya magance damuwar zamantakewa ta hanyar samar da maƙiyi na dindindin ba.
Ɗan ƙasan da ya fito zanga-zanga kan makarantar da ba ta samar masa da malamai ba yana buƙatar ya juya zuwa ɓangare a cikin gwagwarmayar wayewa don zanga-zangarsa ta zama abin fahimta, haka kuma al'ummar da ke fuskantar tambayoyi na gaske kan ƙaura da haɗuwa tana buƙatar tattaunawa ta siyasa mai daidaito da ke bambanta tsakanin addini da siyasa da tsaro da zama ɗan ƙasa, ba sanya su duka cikin kwando ɗaya ba.
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